Ion Cristoiu, pamflet savuros pe tema nunții lui Nicușor Dan: La nunta lui, toate fetele juca și cea care plângea era România

Ion Cristoiu, publicist și scriitor, a ironizat la emisiunea „Ai aflat cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, nunta dintre președintele României și partenera sa de viața, Mirabela Grădinaru.

Ion Cristoiu a realizat un pamflet referitor la nunta președintelui României, Nicușor Dan, pornind de la o piesa din folclorul românesc.

„Există un cântec pe care îl interpretează și Tudor Gheorghe și care sună așa „Mărine, la nunta ta, toate fetele juca, numai una nu juca, sta în poartă și plângea” și eu am făcut următoarea interpretare: la nunta lui, fetele care juca: Andreea Marin, Andreea Raicu, și cea care plângea era România”, a declarat Ion Cristoiu.