Ion Iliescu a avut un moștenitor. Cine este și unde a fost surprins acum, după perioada de doliu, fiul „de suflet” al fostului președinte

Despre viața privată a lui Ion Iliescu nu se cunosc foarte multe, asta și pentru că fostul președinte al României a știut să stea departe de lumina reflectoarelor, în special după retragerea din politică. Așa se explică faptul că nu mulți știu că el a avut un copil, scrie CANCAN.RO, care dezvăluie unde a fost surpins „fiul de suflet” al lui Iliescu, după perioada de doliu.

Moștenitorul lui Ion Iliescu este copilul adoptiv al său, Mihai Bujor Sion, personaj cunoscut în cercurile înalte din București.

Recent, fiul lui Iliescu a fost zărit în București, iar CANCAN.RO îți dezvăluie unde și ce făcea acolo Mihai Bujor Sion.