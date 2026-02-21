Afllă culisele bătăii dintre influencerul Adonis Live și fratele tânărului care a murit de supradoză în garajul dealerului de droguri al lui Vlad Pascu.

A fost bătaie între influencerul Adonis Live și fratele tânărului, care care a murit de supradoză în garajul dealerului de droguri al lui Vlad Pascu, adică Maru. De fapt, Adonis Live l-a lovit cu pumnul în față pe Darian Gabriel, în vârstă de 20 de ani, fratele lui Rares Ion (care a decedat in 2025), după cum arată și sursele Gândul.

Autorul, Adonis Live, are vârsta de 33 de ani. Iată dialogul dintre cei doi, înainte de a se ajunge la bătaie.

„Adonis Live: Acesta e câinile meu românesc.

Tânăr: Oh, vrei să mă pocnești? Adonis Live: O voi face! Tânăr: hai, fă-o! Tu nu știi cum funcționează țara asta! Adonis Live: Pleacă de aici, din fața mea! Înapoi!

Adonis Live: Chemați Poliția!”

Oamenii de pe stradă au privit stupefiați scenele, întrebându-l pe Adonis de ce anume a făcut una ca asta.

„De ce ai făcut asta”, i-au strigat oamenii, în timp ce tânărul lovit zăcea pe jos.Tânărul român implicat în incidentul violent din București recunoaște însă public că l-a provocat în mod deliberat pe influencer și că reacția acestuia a fost exact cea pe care o aștepta. Între timp, vloggerul Adonis Live a fost plasat în arest la domiciliu.

„Stați, mă, viețile mele, liniștiți, că Adonis ăla a făcut fix ce am vrut”, a spus tânărul într-un live.

