Prima pagină » Actualitate » Care sunt dificultățile operatorilor din Portul Constanța, cel mai mare port de la Marea Neagră: investiții amânate, absența finanțărilor din PNRR. Portul înregistrează doi ani de scădere a traficului

Care sunt dificultățile operatorilor din Portul Constanța, cel mai mare port de la Marea Neagră: investiții amânate, absența finanțărilor din PNRR. Portul înregistrează doi ani de scădere a traficului

21 feb. 2026, 14:13, Actualitate
Care sunt dificultățile operatorilor din Portul Constanța, cel mai mare port de la Marea Neagră: investiții amânate, absența finanțărilor din PNRR. Portul înregistrează doi ani de scădere a traficului

Principalele problemele cu care se confruntă operatorii Portului Constanța sunt reprezentate de lisapa investițiilor publice în infrastructura portuară, dar și lipsa finanțării proiectelor prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). De asemenea, jucătorii din domeniu au vorbit și despre lipsa predictibilității legislative, în special în domeniul taxelor portuare. Organizația Patronală CONSTANTA PORT BUSINESS ASSOCIATION (CPBA) a participat la o dezbatere la Parlamentul Românieim unde a fost prezent și ministrul Economiei. Portul Constanța este cel mai mare port de la Marea Neagră și se confruntă, pentru al doilea an la rând, cu scăderea traficului de marfă. 

La această întâlnire, reprezentanții Organizației au prezentat principalele dificultăți cu care se confruntă operatorii portuari privați și direcțiile prin care portul Constanța poate deveni competitiv la nivel regional. Ei au transmis că portul Constanța este un activ strategic major al României, însă nu a fost considerat o prioritate reală la nivel guvernamental.

„Lipsa unei strategii coerente pentru transportul naval, investițiile publice esențiale amânate constant, absența finanțării proiectelor de infrastructură portuară prin PNRR au limitat dezvoltarea și au afectat competitivitatea portului Constanța, aflat, în prezent, după doi ani de pierdere consistentă de trafic”, se arată într-un comunicat al asociației.

De asemenea, operatorii au semnalat nerespectarea obligației legale de reinvestire a minimum 50% din veniturile obținute de administrația portului Constanța din exploatarea infrastructurii portuare, lipsa politicilor comerciale și fiscale clare, precum și slaba profesionalizare a managementului portuar, numit politic, în ciuda mult mediatizatei selecții în baza legii guvernanței corporative.

În contextul dependenței performanței portului Constanța de factori externi, precum trendul ascendent al taxelor tranzitului navelor prin strâmtorile turcești sau inerția statului bulgar de a asigura adâncimi comerciale pe sectoarele de Dunăre din responsabilitatea sa, a fost subliniată nevoia unei abordări multidisciplinare integrate a produsului portuar al statului român, menit să realizeze o matrice operațională și comercială fluentă, în vederea atragerii traficului maritim prin portul Constanța.

S-a evidențiat, totodată, necesitatea dialogului real între autoritățile relevante în industria portuară și sectorul privat portuar, a eliminării blocajelor administrative, simplificării procedurilor de control vamal și consolidării promovării internaționale, măsuri esențiale pentru creșterea eficienței și atractivității portului Constanța în obiectivul de poziționare ca hub regional.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Am făcut calculul complet. Cât costă să trăiești o lună în Constanța, în 2026: chirie, facturi și mâncare

Scandal în Portul Constanța. Operatorii acuză că sunt sufocați de taxe și abandonați de stat: investiții de miliarde de lei, asumate și nerealizate. „Premierul Bolojan și președintele Nicușor Dan au declarat Portul strategic militar și economic”

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit. Primele reacții: “Am rămas amici!”
15:40
Ion Țiriac Jr. și Sorana Cîrstea s-au despărțit. Primele reacții: “Am rămas amici!”
FLASH NEWS Dispar chiriile preferențiale pentru locuințele din proprietatea Primăriei Capitalei. Ciucu: „Cine a avut pile, relații, a primit cu prioritate”
15:17
Dispar chiriile preferențiale pentru locuințele din proprietatea Primăriei Capitalei. Ciucu: „Cine a avut pile, relații, a primit cu prioritate”
BANI Cum obții tichete pentru creșă, acum, în 2026. Ce acte să depui pentru a beneficia de cei 710 lei per copil
15:03
Cum obții tichete pentru creșă, acum, în 2026. Ce acte să depui pentru a beneficia de cei 710 lei per copil
INEDIT Transformarea ireală a unui bărbat din Marea Britanie. Obișnuia să bea 12 litri de Cola și să mănânce 2 pâini pe zi. Cum arată după ce a slăbit 187 kg
14:29
Transformarea ireală a unui bărbat din Marea Britanie. Obișnuia să bea 12 litri de Cola și să mănânce 2 pâini pe zi. Cum arată după ce a slăbit 187 kg
SCANDAL Culisele bătăii dintre influencerul Adonis Live și fratele tânărului care a murit de supradoză în garajul dealerului de droguri al lui Vlad Pascu
13:35
Culisele bătăii dintre influencerul Adonis Live și fratele tânărului care a murit de supradoză în garajul dealerului de droguri al lui Vlad Pascu
UTILE Ce se întâmplă, de fapt, dacă nu folosești funcția „mod avion” în avion. Explicația dată de un pilot
13:28
Ce se întâmplă, de fapt, dacă nu folosești funcția „mod avion” în avion. Explicația dată de un pilot
Mediafax
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în societate între clasa medie și oamenii săraci
Digi24
VIDEO Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
Cancan.ro
De ce l-a făcut Aris alcoolic pe Boureanu, de fapt. Are legătură cu Andreea Esca
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Adevarul
Ce șanse sunt ca Vladimir Putin să fie înlăturat de la putere? Strategia liderului rus în fața presiunilor interne și eșecurilor din Ucraina
Mediafax
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în societate între clasa medie și oamenii săraci
Click
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca, la începutul lunii martie. Nu oricine își permite
Digi24
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu Nemesis AI: „Singurul proiect cunoscut publicului”
Cancan.ro
Fostul internațional, sedus de ispita de la Insula Iubirii. A divorțat după doar 3 luni de căsnicie, iar acum și-a găsit jumătatea
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Promotor.ro
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste zile
Descopera.ro
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
De ce șerpii evoluează mereu în canibali?
CONTROVERSĂ Dezvăluiri despre ultimele ore din viața lui Alexei Navalnîi. The Insider: „Dureri abdominale severe, vărsături, convulsii și pierderea cunoștinței” / Chimist: „Cel mai probabil, otrava a fost amestecată în mâncare”
16:16
Dezvăluiri despre ultimele ore din viața lui Alexei Navalnîi. The Insider: „Dureri abdominale severe, vărsături, convulsii și pierderea cunoștinței” / Chimist: „Cel mai probabil, otrava a fost amestecată în mâncare”
ECONOMIE Petrișor Peiu explică de unde provine deficitul de cont curent al României: „Mai rău decât noi stau Ucraina și Republica Moldova”
15:56
Petrișor Peiu explică de unde provine deficitul de cont curent al României: „Mai rău decât noi stau Ucraina și Republica Moldova”
FLASH NEWS Dispar locurile de parcare gratuite din București? Ciprian Ciucu: „Avem mai multe gratuități decât locuri de parcare. Nu merge într-un oraș civilizat”
15:42
Dispar locurile de parcare gratuite din București? Ciprian Ciucu: „Avem mai multe gratuități decât locuri de parcare. Nu merge într-un oraș civilizat”
FLASH NEWS Ciprian Ciucu, după două luni de mandat: „Primăria Capitalei este un monstru administrativ. Birocrația și hățișul administrativ sunt fabuloase”
15:01
Ciprian Ciucu, după două luni de mandat: „Primăria Capitalei este un monstru administrativ. Birocrația și hățișul administrativ sunt fabuloase”
FLASH NEWS Gimnasta Sabrina Voinea a ajuns de urgență pe masa de operație a spitalului Floreasca. Care este starea de sănătate a sportivei
14:37
Gimnasta Sabrina Voinea a ajuns de urgență pe masa de operație a spitalului Floreasca. Care este starea de sănătate a sportivei
PROTEST Proteste violente în capitala Albaniei. Manifestanții au aruncat cu cocktailuri Molotov și artificii în biroul premierului
14:35
Proteste violente în capitala Albaniei. Manifestanții au aruncat cu cocktailuri Molotov și artificii în biroul premierului

Cele mai noi

Trimite acest link pe