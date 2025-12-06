Prima pagină » Actualitate » Ion Țiriac va primi ”Premiul pentru întreaga carieră” la prestigioasa Gală Alianța 2025 de la Washington D.C.

06 dec. 2025, 10:43, Actualitate
O nouă personalitate de marcă se alătură listei impresionante de laureați ai Organizației „Alianța”. Alianța Americano-Română îl va premia pe Ion Țiriac pentru ”Întreaga carieră” la Gala sa anuală din Washington D.C. Organizația, care i-a premiat, în trecut, pe președintele George W. Bush și pe antreprenoarea română Anastasia Soare, își propune să sublinieze contribuțiile esențiale la parteneriatul strategic dintre cele două țări.

Organizația „Alianța” (Alianța Americano-Română), o entitate non-partizană și non-profit dedicată consolidării parteneriatului dintre Statele Unite și România, intenționează să îi acorde lui Ion Țiriac distincția supremă la evenimentul său anual.

Fost jucător de tenis și prolific om de afaceri, Ion Țiriac a fost invitat să primească ”Premiul pentru Întreaga Carieră (Outstanding Lifetime Achievement Award) 2025” în cadrul Galei Anuale care va avea loc joi, 11 decembrie 2025, la Hotelul Willard din Washington D.C.

La eveniment mai sunt invitați lideri guvernamentali, personalități culturale și oameni de afaceri cu vizibilitate.

Obiectivele evenimentului

Gala onorează persoane și organizații care inspiră schimbări pozitive și susțin relația Româno-Americană.

Summitul Alianța – un eveniment programat pentru ziua următoarea Galei, pe 12 decembrie, va include dezbateri pe teme esențiale precum afaceri, securitate și cultură, funcționând mai degrabă ca o platformă de networking pentru liderii interesați de promovarea relațiilor bilaterale.

Lideri de Marcă printre laureații precedenți ai Alianței

De-a lungul anilor, printre premianții Alianței s-au numărat personalități proeminente, precum Președintele George W. Bush, CEO-ul Anastasia Beverly Hills, Anastasia Soare, comandantul general al Armatei SUA în Europa, lt. gen. Frederick Ben Hodges și publicistul Robert D. Kaplan.

