Jurnalista Sorina Matei se alătură echipei GÂNDUL

Cunoscuta jurnalistă Sorina Matei, cu o experiență de 28 de ani în presa din România, se alătură echipei Gândul.

Sorina Matei, una dintre cele mai respectate voci ale presei românești

Sorina Matei a debutat în presă în 1997, mai întâi ca jurnalist în presa scrisă, reporter special la Jurnalul Național, iar din anul 2003 a intrat în televiziune. I-a plăcut munca de teren, astfel că timp de 12 ani a fost acreditată pe Palatul Cotroceni, sub 3 Președinți al României: Emil Constantinescu, Ion Iliescu, Traian Băsescu.

Specializată în domeniul Politic, Justiție și Externe, jurnalista a coordonat secția Politic la Antena 1/ Antena 3. Ulterior a realizat emisiuni de actualitate la posturile B1 Tv, România TV și Aleph News . Jurnalista a lucrat de-a lungul timpului și la Digi 24, în ultimii ani specializându-se pe zona de investigații.