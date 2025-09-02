Jurnalistul Ioan Nistor, decanul de vârstă al presei sibiene, a MURIT la vârsta de 97 de ani

Ioan Nistor, fost director al publicației Tribuna Sibiului în perioada comunistă și decan de vârstă al presei sibiene, a murit la vârsta de 97 de ani.
Ioan Nistor face parte din grupul celor patru care şi-au început activitatea la „Flacăra Sibiului”, ”pe vremea când municipiul Sibiu era doar oraş, capitală de raion, scrie Turnul Sfatului
«Ioan Nistor – „Dulăul”, cum îl botezase hâtrul scriitor Paul Constant – tipograf „la bază”, a intrat în redacţia publicaţiei sibiene în 1958 şi era membru al Uniunii Ziariştilor, din anul 1960. A parcurs, pas cu pas – vorba unui… clasic în viaţă – toate treptele, de la zincograf, redactor, şef de secţie, secretar de redacţie, secretar general de redacţie, redactor-şef adjunct, de la Flacăra Sibiului, la Tribuna Sibiului şi Tribuna actuală, fiind mereu un element de echilibru între„conservatorii” din generaţia lui şi „revoluţionarii” generaţiei mele. Avea tact, ştia, la vremea aceea, ce se poate şi ce nu se poate publica, dar ţi-o spunea fără să te simţi cenzurat (deşi asta era în realitate)», scria Tribuna Sibiului, într-un articol dedicat aniversării fostului lor coleg.