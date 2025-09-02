Jurnalistul Ioan Nistor, decanul de vârstă al presei sibiene, a MURIT la vârsta de 97 de ani

Ioan Nistor, fost director al publicației Tribuna Sibiului în perioada comunistă și decan de vârstă al presei sibiene, a murit la vârsta de 97 de ani.

Ioan Nistor face parte din grupul celor patru care şi-au început activitatea la „Flacăra Sibiului”, ”pe vremea când municipiul Sibiu era doar oraş, capitală de raion, scrie Turnul Sfatului