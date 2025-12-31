Prima pagină » Actualitate » Din fotoliul de premier, Ilie Bolojan se solidarizează cu românii, de Anul Nou: „Încheiem împreună un an dificil”

Din fotoliul de premier, Ilie Bolojan se solidarizează cu românii, de Anul Nou: „Încheiem împreună un an dificil”

Luiza Dobrescu
31 dec. 2025, 19:34, Actualitate
În mesajul de Anul Nou, Ilie Bolojan mulţumeşte românilor pentru „efortul depus” ca să scoată România din criza economică în care se află şi chiar se solidarizează cu aceştia: „Încheiem împreună un an dificil”, transmite premierul, pe facebook. 

Din fotoliul de prim-ministru, Bolojan se mai alătură o dată românilor simpli cărora le transmite şi că „anul viitor am încredere că putem depăși greutățile”.

„Dragi români,

Vă doresc multă sănătate și un an nou cu împliniri.

Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să facem ordine în finanțe și să îndreptăm multe neajunsuri.

Vă mulțumesc tuturor pentru efortul depus să vă susțineți familiile, pentru răbdare și pentru sacrificiile făcute.

Anul viitor am încredere că putem depăși greutățile și să facem din România, țara noastră, un loc în care fiecare să-și poată clădi un viitor mai bun.

La mulți ani!

Dumnezeu să aibă în pază toți românii de pretutindeni!

Cele mai noi