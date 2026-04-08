Laptopurile din UE trec obligatoriu la USB-C din aprilie 2026. Ce se schimbă pentru utilizatori

Uniunea Europeană impune, din 28 aprilie 2026, standardul unic de încărcare USB-C pentru laptopuri. Măsura face parte din strategia de reducere a deșeurilor electronice și va schimba modul în care folosim și cumpărăm încărcătoare.

USB-C devine standard obligatoriu pentru laptopuri în UE

Începând cu 28 aprilie 2026, toate laptopurile comercializate în Uniunea Europeană vor trebui să fie echipate cu port USB-C pentru încărcare prin cablu, indiferent de brand, gamă sau design.

Măsura vine odată cu aplicarea Directiva UE 2022/2380, adoptată în decembrie 2022. Producătorii au avut la dispoziție peste trei ani pentru a se adapta noilor cerințe tehnice.

De ce a impus UE un încărcător unic

Decizia urmărește să elimine haosul creat de multiplele tipuri de încărcătoare folosite până acum, mini-USB, micro-USB, Lightning, MagSafe sau conectori proprietari, a anunțat eleconomista.es.

Oficialii europeni au argumentat că utilizatorii erau frecvent nevoiți să schimbe încărcătoarele de la un dispozitiv la altul, ceea ce ducea la costuri suplimentare și la acumularea de deșeuri electronice.

Noua regulă se aplică unei game largi de dispozitive: telefoane, tablete, camere foto, căști audio, console portabile, eBook reader, accesorii precum mouse și tastatură.

Laptopurile erau ultima categorie majoră care nu fusese complet standardizată.

Dispare încărcătorul din cutie?

Directiva nu îi va obligă producătorii să elimine încărcătorul din pachet, dar îi obligă să ofere și varianta fără acesta.

În practică, unele companii, precum Apple, au adoptat deja modelul de vânzare separată a încărcătoarelor, iar tendința este așteptată să continue.

Nu orice încărcător USB-C este suficient

Chiar dacă portul devine universal, puterea încărcătoarelor rămâne esențială.

  • încărcător telefon: 20-30W
  • încărcător laptop: minimum 65W
  • modele performante: 90-100W

Asta înseamnă că nu orice încărcător USB-C va putea alimenta eficient un laptop.

Încărcătoarele pentru laptopuri sunt mai scumpe decât cele pentru telefoane. Prețurile pornesc, în general, de la 40-50 de euro și cresc în funcție de putere și tehnologie.

Pentru utilizatori, asta poate însemna un cost suplimentar dacă aleg variantele de laptop fără încărcător inclus.

