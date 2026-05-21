Lidl intră puternic pe piața energiei verzi: lansează o baterie solară de 2,24 kWh la doar 299 de euro

Retailerul german Lidl începe vânzarea unei baterii solare de 2,24 kWh sub brand propriu, l aun preț promoțional de 299 de euro. Dispozitivul este compatibil cu majoritatea sistemelor fotovoltaice de balcon și promite o instalare simplă, de tip plug-and-play.

Lidl pune în vânzare o baterie solară la preț redus

Lidl va începe, din această săptămână, comercializarea unei baterii pentru stocarea energiei solare, cu o capacitate de 2,24 kWh, la prețul promoțional de 299 de euro. Oferta este disponibilă în Germania și se adresează utilizatorilor aplicației Lidl Plus, care beneficiază de o reducere de 100 de euro.

Bateria va putea fi cumpărată din magazine timp de trei zile, începând de joi, în timp ce promoția online este vașabilă până pe 27 mai.

Produsul este comercializat sub brandul propriu Tronic și folosește tehnologie cu baterii litiu-fier-fosfat (LifePO4), cunoscută pentru stabilitate și durabilitate.

Compatibilă cu majoritatea sistemelor fotovoltaice de balcon

Potrivit Lidl, sistemul are o putere de intrare de 1.000 W și o putere de ieșire de 800 W și este compatibil cu 99% dintre microinventuarele și sistemele fotovoltaice de balcon existente pe piață.

Retailul precizează însă că oferta nu include panouri solare sau invertor, acestea urmând să fie achiziționate separat. Bateria are dimensiuni de 310 mm × 170 mm × 350 mm și cântărește aproximativ 19,8 kilograme. În combinație cu un inventor capabil, sistemul poate fi utilizat prin prize standard de tip Schuko.

Control plin aplicație și afisaj LED

Dispozitivul este dotat cu un ecran LED care afișează nivelul de încărcare și este livrat împreună cu un cablu de extensie pentru panouri solare.

Lidl oferă și o versiune controlabilă prin aplicație mobilă, disponibilă pentru încă 100 de euro. Gestionarea sistemului se face prin aplicația Lidl Home, prin conexiuni Bluetooth 4.2 și Wi-Fi 2.4 GHz.

Posibil parteneriat cu un producător chinez

Potrivit publicației ESS News, dispozitivul comercializat de Lidl ar fi o baterie rebranduită produsă de compania chineză Marstek, având specificații similare modelului Marstek B2500.

Un reprezentant al companiei Marstek a confirmat existența unui „acord comercial” cu Lidl, fără a oferi alte detalii.

