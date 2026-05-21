Prima pagină » Actualitate » Lidl intră puternic pe piața energiei verzi: lansează o baterie solară de 2,24 kWh la doar 299 de euro

Lidl intră puternic pe piața energiei verzi: lansează o baterie solară de 2,24 kWh la doar 299 de euro

Lidl intră puternic pe piața energiei verzi: lansează o baterie solară de 2,24 kWh la doar 299 de euro
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Retailerul german Lidl începe vânzarea unei baterii solare de 2,24 kWh sub brand propriu, l aun preț promoțional de 299 de euro. Dispozitivul este compatibil cu majoritatea sistemelor fotovoltaice de balcon și promite o instalare simplă, de tip plug-and-play.

Lidl pune în vânzare o baterie solară la preț redus

Lidl va începe, din această săptămână, comercializarea unei baterii pentru stocarea energiei solare, cu o capacitate de 2,24 kWh, la prețul promoțional de 299 de euro. Oferta este disponibilă în Germania și se adresează utilizatorilor aplicației Lidl Plus, care beneficiază de o reducere de 100 de euro.

Bateria va putea fi cumpărată din magazine timp de trei zile, începând de joi, în timp ce promoția online este vașabilă până pe 27 mai.

Produsul este comercializat sub brandul propriu Tronic și folosește tehnologie cu baterii litiu-fier-fosfat (LifePO4), cunoscută pentru stabilitate și durabilitate.

Compatibilă cu majoritatea sistemelor fotovoltaice de balcon

Potrivit Lidl, sistemul are o putere de intrare de 1.000 W și o putere de ieșire de 800 W și este compatibil cu 99% dintre microinventuarele și sistemele fotovoltaice de balcon existente pe piață.

Retailul precizează însă că oferta nu include panouri solare sau invertor, acestea urmând să fie achiziționate separat. Bateria are dimensiuni de 310 mm × 170 mm × 350 mm și cântărește aproximativ 19,8 kilograme. În combinație cu un inventor capabil, sistemul poate fi utilizat prin prize standard de tip Schuko.

Control plin aplicație și afisaj LED

Dispozitivul este dotat cu un ecran LED care afișează nivelul de încărcare și este livrat împreună cu un cablu de extensie pentru panouri solare.

Lidl oferă și o versiune controlabilă prin aplicație mobilă, disponibilă pentru încă 100 de euro. Gestionarea sistemului se face prin aplicația Lidl Home, prin conexiuni Bluetooth 4.2 și Wi-Fi 2.4 GHz.

Posibil parteneriat cu un producător chinez

Potrivit publicației ESS News, dispozitivul comercializat de Lidl ar fi o baterie rebranduită produsă de compania chineză Marstek, având specificații similare modelului Marstek B2500.

Un reprezentant al companiei Marstek a confirmat existența unui „acord comercial” cu Lidl, fără a oferi alte detalii.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Gigi Becali, dezvăluiri după întâlnirea cu Nicușor Dan la Cotroceni: „În PNL le e frică de Bolojan”
Digi24
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
Cancan.ro
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Armele pe care dăm miliarde, dar prezintă risc pentru viețile militarilor în război. General NATO: „Există soluții mai ieftine și mai sigure”
Mediafax
Bonul din 2007, greu de imaginat azi! Ce cumpărai cu 18,54 lei și cât ar costa acum același coș
Click
Cum arată cea mai urâtă casă din Timișoara: „A bătut-o pe aia de la București”
Digi24
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
Cancan.ro
Cine era Georgiana, românca găsită moartă sub ruine în Germania. Avea doar 25 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Descopera.ro
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Descopera.ro
15 superputeri reale ale albinelor pe care oamenii de știință încă le studiază
SĂNĂTATE Cum te afectează extenuarea în fiecare zi. Căutările pentru „burnout” au crescut cu 130%
16:03
Cum te afectează extenuarea în fiecare zi. Căutările pentru „burnout” au crescut cu 130%
FLASH NEWS Ludovic Orban, reacție după ce PSD a depus plângere penală împotriva sa: „Este o petardă politicianistă, lipsită de orice fundament juridic”
15:58
Ludovic Orban, reacție după ce PSD a depus plângere penală împotriva sa: „Este o petardă politicianistă, lipsită de orice fundament juridic”
FLASH NEWS Președintele României, Nicușor Dan, mulțumiri din partea premierului Estoniei, Kristen Michal, pentru drona doborâtă de comandorul Costel Pavelescu
15:47
Președintele României, Nicușor Dan, mulțumiri din partea premierului Estoniei, Kristen Michal, pentru drona doborâtă de comandorul Costel Pavelescu
VIDEO Doru Bușcu, scandalizat de scenele de la Cotroceni: Nicușor Dan se deprezidențializează/Cum să te consulți cu Gigi Becali, cu doamna care a plecat de la PSD
15:46
Doru Bușcu, scandalizat de scenele de la Cotroceni: Nicușor Dan se deprezidențializează/Cum să te consulți cu Gigi Becali, cu doamna care a plecat de la PSD
INEDIT „Mona Lisa” se mută într-o casă nouă. Capodopera își va avea propriul spațiu la Louvre
15:35
„Mona Lisa” se mută într-o casă nouă. Capodopera își va avea propriul spațiu la Louvre
JUSTIȚIE Horațiu Potra scapă de sechestrul pe avere. Tribunalul Sibiu i-a admis contestația, sentința este definitivă
15:35
Horațiu Potra scapă de sechestrul pe avere. Tribunalul Sibiu i-a admis contestația, sentința este definitivă

Cele mai noi

Trimite acest link pe