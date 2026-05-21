Ce a cauzat căderea liftului de la etajul 4 de la Ministerul Transporturilor. Înăuntru se aflau șapte persoane

În cursul zilei de joi, 21 mai 2026, un incident grav a avut loc la Ministerul Transporturilor (Palatul CFR). Un lift în care se aflau 7 persoane a picat în gol până la subsol. În urma incidentului, mai multe persoane au ajuns cu fracturi, la spital. Acum, la câteva ore distanță, au ieșit la iveală mai multe detalii legate de modul în care s-ar fi produs incidentul.

La un pas de tragedie. Un lift al Ministerului Transporturilor a căzut în gol, de la etajul 4 la subsol, în cursul zilei de joi, 21 mai 2026. Înăuntru se aflau șapte persoane. Potrivit reprezentanților Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR), nu au funcționat frânele de siguranță. Din acest motiv, liftul a căzut în gol.

„Nu au funcționat frânele de siguranță și s-au oprit în tamburul de jos și asta a fost”, a declarat reprezentantul ISCIR.

Tamburul a amortizat căderea

Deși liftul ar fi dispus de multiple sisteme de siguranță, acestea nu au funcționat. Reprezentantul ISCIR a explicat că liftul prezintă și un tambur, o componentă esențială cu rolul de a amortiza căderea.

„Lifturile au mai multe frâne de siguranță, în cascadă, ca să zic așa. Ultimul sistem de siguranță este un tambur, chiar așa se numește, care are rolul de a amortiza. Și chiar așa s-a întâmplat. A amortizat căderea. Ăsta este rolul lui, să protejeze oamenii: să se rănească, dar să nu moară oamenii”, a explicat reprezentantul ISCIR, la Euronews România.

Cu o zi înainte să se producă acest incident grav, liftul fusese reparat. Potrivit datelor, cablurile de tracțiune au fost înlocuite integral, iar instalația avea toate verificările tehnice și autorizațiile ISCIR la zi. Acum, toate lifturile din Palatul CFR sunt oprite. Reprezentanții firmei care asigură mentenanța lifturilor au fost convocați de directorul general Vlad Secăreanu.

„Siguranța angajaților și a vizitatorilor din Palatul CFR este prioritatea noastră. Deși echipamentul avea toate avizele ISCIR legale și cablurile abia fuseseră schimbate, un astfel de incident este inacceptabil. Vom merge până la capăt cu ancheta”, a transmis Vlad Secăreanu.

Autorul recomandă: