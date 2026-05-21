Prima pagină » Justiție » Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare. Acesta se află încă în Italia

Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare. Acesta se află încă în Italia

Ruxandra Radulescu
Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare. Acesta se află încă în Italia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Curtea de Apel București a decis, joi, 21 mai 2026, să respingă apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și de Mario Iorgulescu, în dosarul accidentului mortal produs în 2019.

Instanța a menținut pedeapsa rezultată de 8 ani și 8 luni de închisoare, stabilită prin contopirea pedepsei de 7 ani pentru ucidere din culpă cu pedepsele de 2 ani pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și 3 ani pentru complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal, condamnare dintr-un alt dosar.

Decizia vine după ce Înalta Curte de Casație și Justiție dispusese rejudecarea apelurilor doar în privința individualizării pedepsei pentru infracțiunea de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Curtea a menținut și pedepsele complementare, inclusiv interdicția de a conduce vehicule pe drumurile publice timp de 5 ani după executarea pedepsei.

Hotărârea este definitivă.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ PSD a depus plângere penală împotriva lui Ludovic Orban, pentru banii dați de Guvern fraților Micula când acesta era premier
14:03
PSD a depus plângere penală împotriva lui Ludovic Orban, pentru banii dați de Guvern fraților Micula când acesta era premier
FLASH NEWS Fostul șef al Autorității Rutiere Române, Cristian Anton, adus în cătușe la DNA. Dosarul șpăgilor pentru examene ARR intră într-o nouă etapă
12:03
Fostul șef al Autorității Rutiere Române, Cristian Anton, adus în cătușe la DNA. Dosarul șpăgilor pentru examene ARR intră într-o nouă etapă
ULTIMA ORĂ Conducerea ADR i-a făcut plângere penală fostului șef, după ce acesta a fost ieri la DNA să-i denunțe pe Gheorghiu, Darău și actualul șef ADR. Ce acuzații i se aduc
19:08
Conducerea ADR i-a făcut plângere penală fostului șef, după ce acesta a fost ieri la DNA să-i denunțe pe Gheorghiu, Darău și actualul șef ADR. Ce acuzații i se aduc
ANALIZĂ Cum se spală bani prin ONG-uri. Finanțările opace ale organizațiilor permit intrări de bani negri care ies curați. 5 exemple care au zguduit Europa. Realitatea a determinat Parlamentul European să reglementeze situația
14:51
Cum se spală bani prin ONG-uri. Finanțările opace ale organizațiilor permit intrări de bani negri care ies curați. 5 exemple care au zguduit Europa. Realitatea a determinat Parlamentul European să reglementeze situația
FLASH NEWS Surse: Procurorii DNA au descins la Consiliul Județean Brăila și la clubul HC Dunărea. Ancheta l-ar viza și pe ginerele lui Mihai Tudose
11:27, 20 May 2026
Surse: Procurorii DNA au descins la Consiliul Județean Brăila și la clubul HC Dunărea. Ancheta l-ar viza și pe ginerele lui Mihai Tudose
INTERVIU Codruța Kovesi: Parchetul European are în lucru ”investigații extrem de interesante care vizează România”. Termenul dosarului Pfizergate
16:02, 19 May 2026
Codruța Kovesi: Parchetul European are în lucru ”investigații extrem de interesante care vizează România”. Termenul dosarului Pfizergate
Mediafax
„Hope”, filmul SF sud-coreean care a șocat Cannes-ul. Publicul a aplaudat în timpul proiecției
Digi24
Mario Iorgulescu, condamnat definitiv. Ce pedeapsă a primit
Cancan.ro
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Armele pe care dăm miliarde, dar prezintă risc pentru viețile militarilor în război. General NATO: „Există soluții mai ieftine și mai sigure”
Mediafax
Bonul din 2007, greu de imaginat azi! Ce cumpărai cu 18,54 lei și cât ar costa acum același coș
Click
Cum arată cea mai urâtă casă din Timișoara: „A bătut-o pe aia de la București”
Digi24
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
Cancan.ro
Cine era Georgiana, românca găsită moartă sub ruine în Germania. Avea doar 25 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Descopera.ro
Scrisul ar putea ascunde indicii despre declinul cognitiv, arată un studiu
POLITICĂ Liniile roșii de la Cotroceni au fost trasate. Când reîncep negocierile cu Nicușor Dan pentru desemnarea viitorului premier
14:23
Liniile roșii de la Cotroceni au fost trasate. Când reîncep negocierile cu Nicușor Dan pentru desemnarea viitorului premier
EXPLOZIV Gigi Becali dă din casă de la Cotroceni. „Nicușor Dan i-a spus lui Bolojan să-i facă pe liberali să le fie frică de președinte”
14:17
Gigi Becali dă din casă de la Cotroceni. „Nicușor Dan i-a spus lui Bolojan să-i facă pe liberali să le fie frică de președinte”
UTILE Cele șase mașini care vor dispărea în 2026: adio modelelor îndrăgite de șoferi
14:15
Cele șase mașini care vor dispărea în 2026: adio modelelor îndrăgite de șoferi
VIDEO Gigi Becali a fost la consultări la Cotroceni. Ce i-a transmis lui Nicușor Dan
13:57
Gigi Becali a fost la consultări la Cotroceni. Ce i-a transmis lui Nicușor Dan
UTILE Proverbul chinezesc al zilei. „Femeia adormită care s-a trezit…” O lecție despre încredere, putere și transformare
13:44
Proverbul chinezesc al zilei. „Femeia adormită care s-a trezit…” O lecție despre încredere, putere și transformare
POLITICĂ Bogdan Ivan îi dă replica lui Ilie Bolojan pe subiectul reactoarelor nucleare de la Doicești. „Premierul demis vrea să blocheze și acest cap de pod”
13:38
Bogdan Ivan îi dă replica lui Ilie Bolojan pe subiectul reactoarelor nucleare de la Doicești. „Premierul demis vrea să blocheze și acest cap de pod”

Cele mai noi

Trimite acest link pe