Prima pagină » Știri externe » Soros nu se lasă, deși Trump i-a declarat război. La 95 de ani, miliardarul anunță că pune la bătaie 300 de milioane de dolari pentru salvarea democrației din SUA

Open Society Foundations (OSF), organizația fondată de George Soros, va aloca 300 de milioane de dolari în următorii cinci ani pentru susținerea instituțiilor democratice și a securității economice în Statele Unite, într-un context marcat de presiuni politice tot mai mari asupra organizațiilor non-profit și a finanțatorilor caritabili din partea administrației americane. De altfel,  Trump i-a declarat război lui Soros încă de la preluarea mandatului (vezi detalii AICI)

Investiție de 300 de milioane de dolari pentru instituțiile democratice

Open Society Foundation, rețeaua filantropică înființată de George Soros, acum în vârstă de 95 de ani, a anunțat un angajament financiar de 300 de milioane de dolari, echivalentul a 259 de milioane de euro. Suma urmează să fie investită pe parcursul următorilor 5 ani și are ca scop consolidarea instituțiilor democratice și promovarea securității economice în Statele Unite, potrivit euronews.com.

Programul reprezintă una dintre cele mai importante inițiative ale fundației dedicate exclusiv spațiului american și vine într-o perioadă în care organizațiile non-profit și finanțatorii implicați în cauze progresiste se confruntă cu un control politic sporit.

Presiuni crescute asupra organizațiilor progresiste

În timpul administrației președintelui Donald Trump, aliați politici și congresmeni conservatori au intensificat criticile și solicitările de verificare a unor organizații non-profit considerate apropiate de agende progresiste.

Mai mulți membri ai Congresului au cerut ca agenții federale precum Internal Revenue Service (IRS) și Department of Justice (DOJ) să investigheze organizațiile acuzate că ar sprijini imigrația ilegală, programe climatice sau grupări de extremă stângă.

La finalul anului 2025, procurorul general de atunci, Pam Bondi, a solicitat autorităților să investigheze organizațiile non-profit suspectate de posibile legături cu mișcarea Antifa. Întrebat despre eventuale investigații care ar putea viza Open Society Foundations, un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiție a refuzat să ofere comentarii.

OSF: „Nu vom fi intimidați”

Reprezentanții fundației spun că activitatea organizației va continua în pofida presiunilor politice.

„Ne continuăm munca fără oprire. Nu vom fi intimidați și vom tăcea”, a declarat Laleh Ispahani, director general pentru SUA al Open Society Foundations.

Prima mare inițiativă din era Alex Soros

Noua finanțare reprezintă prima inițiativă majoră axată pe Statele Unite aprobată sub conducerea lui Alex Soros, fiul lui George Soros, care a preluat președinția fundației în urma unui amplu proces de restructurare internă.

Strategia anunțată pentru următorii cinci ani urmărește tratarea drepturilor civile și a insecurității economice ca probleme interconectate, potrivit fundației.

George Soros, unul dintre cei mai importanți donatori ai Partidului Democrat de-a lungul timpului, a direcționat peste 32 de miliarde de dolari din averea sa personală către cauze filantropice și proiecte civice.

