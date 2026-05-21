Guvernanţii au joi, pe ordinea de zi, desecretizarea arhivelor diplomatice din perioada 1990-1992

Luiza Dobrescu
Pe ordinea de zi a executivului, de joi, se află, la Punctul 8, un proiect de Hotărâre de Guvern care vizează desecretizarea arhivei diplomatice.

Se are în vedere declasificarea a peste 5.000 de dosare diplomatice din arhivele Ministerului Afacerilor Externe (MAE), din perioada 1 ianuarie 1990-31 decembrie 1992.

Proiectul este iniţiat de Ministerul Afacerilor Externe şi vizează scoaterea din categoria secretelor de serviciu a 5.376 de dosare diplomatice, grupate în 768 de mape de arhivă care ocupă aproximativ 100 de metri liniari de rafturi.

Printre titlurile dosarelor, se numără: „Reacții în URSS față de Revoluția din 22 decembrie 1989″, „Reunificarea Germaniei (1990)”, „Relații bilaterale în legătură cu ex-regele Mihai” și „Tratat de colaborare, bună vecinătate și amiciție cu URSS”.

Oana Țoiu explica la începutul lunii mai că această lege nu trebuie să fie interpretată din perspectivă politică.

„Nu văd de ce ar fi un subiect politic.  Dar este dreptul poporului român la propria istorie și la propria memorie. Nu văd cui i-ar fi teamă de poporul român”, spune ministrul Oana Ţoiu, când este întrebată despre efectul iniţiativei sale.

Oana Ţoiu a anunţat pe pagina sa de facebook că proiectul a fost aprobat în şedinţa de Guvern, de joi.

„ Am aprobat în ședința de Guvern desecretizarea arhivelor MAE cu documente din primii ani ai tranziției. Azi, în ședința de guvern, au fost declasificate peste 5000 de dosare din primii ani de după 1989 – aproximativ 100 de metri liniari de raft cu documentele politicii externe a tranziției: alegerile din mai 1990, mineriadele, vizita Regelui Mihai în 1992, prăbușirea URSS, reunificarea Germaniei. Cele mai multe dintre aceste documente nu mai erau secret de stat de peste un deceniu. Continuau, însă, să fie ținute departe de public ca secrete de serviciu. Nu e o stare normală pentru o democrație care a împlinit 35 de ani”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de ministrul de Externe.

