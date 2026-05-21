Deputatul neafiliat Gheorghe Becali a ajuns, într-un final, la consultările de la Cotroceni,de joi, cu preşedintele Nicuşor Dan.

Becali spune că a avut un motiv întemeiat pentru întârziere şi anume acela că a fost la Sfânta Liturghie. Însă, nu a pierdut timpul, în timpul discuţiilor cu preşedintele Nicuşor Dan, ba chiar i-a oferit şi un sfat referitor la cum poate să rezolve problema cu intransigenţa premierului Ilie Bolojan, de care se plâng mai toţi colegii de coaliţie.

„Şi preşedintele mi-a spus. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le e frică de Bolojan. Păi, fă să le fie frică de dumneata, lui Bolojan! Stă o ţară întreagă de Bolojan?! Ia-l pe Bolojan, că-l ai aici pe Pahonţu(nr. Lucian, şef SPP), care e băiat de treabă. Bolojan e chiar atât de curat de ţine el o ţară în loc? Trimite-l pe Pahonţu să rezolve treaba cu Bolojan! Să vedem, mai face Bolojan?!”, a declarat Becali la ieirea de la consultările cu preşedintele Nicuşor Dan.

Becali a înaintat chiar aplicarea unui principiu creştin, în acest context, pentru rezolvarea conflictului politic.

„Dacă ei sunt de rea-credinţă şi mizează pe faptul că noi suntem de bună-credinţă , atunci nu mai suntem nici noi de bună credinţă. Eu sunt de rea credinţă cu tine şi de bună credinţă cu ţara?!”, a mai spus Becali ziariştilor, la Cotroceni.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Gigi Becali dă din casă de la Cotroceni. „Nicușor Dan i-a spus lui Bolojan să-i facă pe liberali să le fie frică de președinte”

Gigi Becali a fost la consultări la Cotroceni. Ce i-a transmis lui Nicușor Dan