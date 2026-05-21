PSD a depus plângere penală împotriva lui Ludovic Orban, pentru banii dați de Guvern fraților Micula când acesta era premier

Partidul Social Democrat (PSD) a depus plângere penală împotriva lui Ludovic Orban pentru banii dați de Guvern fraților Micula, arată un document intrat în posesia Gândul. Prejudiciul cauzat ar fi de 912 milioane de lei, circa 175 milioane de euro.

PSD susține că Ludovic Orban ar fi determinat/adoptat HG nr. 917/2019, prin care Guvernul a suplimentat bugetul Ministerului Finanțelor cu 912.500.000 lei din Fondul de rezervă bugetară, pentru plata despăgubirilor către Ioan și Viorel Micula și companiile European Food, Starmill și Multipack..

Autorii susțin că folosirea Fondului de rezervă bugetară a fost nelegală, deoarece acest fond poate fi folosit doar pentru cheltuieli urgente și neprevăzute, iar litigiul Micula era cunoscut de ani de zile: arbitrajul începuse în 2005, hotărârea ICSID fusese dată în 2013, iar situația juridică era încă litigioasă.

Plângerea arată că România se afla între două obligații contradictorii: pe de o parte, hotărârea arbitrală ICSID care impunea plata despăgubirilor, iar pe de altă parte, poziția Comisiei Europene, care considera plata ca fiind ajutor de stat incompatibil cu dreptul UE.

PSD susține că ar fi existat presiuni asupra unor funcționari din Ministerul Finanțelor, în special Ciprian Badea și Mihai Diaconu, pentru urgentarea plății. Se invocă și informații despre o posibilă întâlnire informală la Cabinetul premierului, cu participarea beneficiarilor plății, frații Micula.

Plângerea indică un prejudiciu de aproximativ 912 milioane lei.

Washingtonul a dat dreptate fraților Micula, Comisia Europeană a spus că este ajutor de stat ilegal

Cazul Micula este o poveste mult mai veche, de la finalul anilor ’90.

Pe atunci, statul român încerca să atragă investiții în zone mai sărace ale țării. Așa că a oferit unor firme facilități fiscale: scutiri, reduceri, avantaje la taxe. Frații Ioan și Viorel Micula, care aveau și cetățenie suedeză, au investit în zona Ștei-Nucet-Drăgănești, în Bihor, prin companii din grupul European Food/Drinks. Potrivit UNCTAD, investițiile invocate în proces au fost de peste 200 de milioane de euro, în utilaje, materii prime, terenuri, clădiri și echipamente pentru fabrici alimentare.

Problema a apărut când România se pregătea să intre în Uniunea Europeană. Pentru aderare, statul trebuia să renunțe la unele scheme de ajutor considerate incompatibile cu regulile UE. Practic, România le promisese investitorilor niște avantaje pe mai mulți ani, dar apoi le-a retras înainte de termen. Asta au reclamat frații Micula.

În 2013, tribunalul arbitral le-a dat dreptate investitorilor.

Deși arbitrajul spunea că România trebuie să plătească, Comisia Europeană a spus, în 2015, că plata acestor despăgubiri ar fi, de fapt, un ajutor de stat ilegal.

