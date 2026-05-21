Un nou record atins pe Muntele Everest: un număr de 274 de alpiniști au ajuns pe vârful din Himalaya într-o singură zi. Informația a fost confirmată de oficialii din domeniul expedițiilor montane din Nepal, scrie Mediafax.

Aceștia au precizat că ascensiunile au avut loc miercuri, în plin sezon de alpinism.

Precedentul record: 223 de alpiniști într-o zi

Rishi Bhandari, secretarul general al Asociației Operatorilor de Expediții din Nepal, a declarat că precedentul record fusese înregistrat pe 22 mai 2019. Acum 7 ani, 223 de persoane au ajuns pe cel mai înalt vârf din lume într-o singură zi.

„Acesta este cel mai mare număr de alpiniști într-o singură zi de până acum”, a declarat oficialul. Potrivit lui, bilanțul ar putea crește deoarece unii alpiniști nu au raportat încă oficial atingerea vârfului către tabăra de bază.

Everest este cel mai mare vârf de pe glob, la o altitudine de 8.849 de metri. În continuare acest munte rămâne una dintre cele mai mari provocări pentru alpiniștii din întreaga lume. Se află la granița dintre Nepal și regiunea Tibet din China și poate fi escaladat din ambele direcții.

Totuși, trebuie spus că anul acesta nu au existat ascensiuni din partea tibetană. Motivul? Autoritățile chineze nu au emis permise pentru alpiniști. În mod obișnuit, aproximativ 100 de persoane încearcă să ajungă pe Everest și dinspre Tibet în sezonul de alpinism din aprilie și mai.

Himal Gautam, oficial în cadrul Departamentului de Turism din Nepal, a precizat că autoritățile așteaptă dovezi oficiale din partea alpiniștilor înainte de validarea finală a recordului. „Așteptăm ca alpiniștii să se întoarcă și să prezinte fotografii și alte dovezi pentru a le elibera certificatele de ascensiune”, a explicat acesta.

Riscurile la care se supun alpiniștii

Experții în alpinism se declară îngrijorați de creșterea numărului de alpiniști pe Vârful Everest. Numai în 2026 Nepal a emis 494 de permise pentru escaladarea muntelui. Fiecare, la un cost de 15.000 de dolari.

Din acest motiv, specialiștii critică autoritățile nepaleze pentru că permit accesul unui număr foarte mare de persoane pe munte. Iar lucrul ăsta duce la ambuteiaje periculoase în așa-numita „zonă a morții”, segmentul aflat sub vârf, unde nivelul oxigenului este extrem de scăzut.

În ultimii ani, imaginile cu cozi uriașe de alpiniști care așteaptă să ajungă pe Everest au devenit simboluri ale supraaglomerării muntelui. Autoritățile din Nepal susțin că au introdus reguli mai stricte și taxe mai mari pentru a limita accesul alpiniștilor fără experiență și pentru a reduce riscurile.

Cu toate acestea, popularitatea Everestului continuă să crească, iar sezonul actual confirmă interesul uriaș al aventurierilor pentru cel mai înalt vârf de pe planetă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ghizii de pe Everest, acuzați că au otrăvit alpiniștii străini. Ce escrocherie de 20 de milioane de dolari au pus la cale

Motivul nebănuit pentru care pe Terra nu pot exista, niciodată, munți mai înalți de 10.000 m