Cele șase mașini care vor dispărea în 2026: adio modelelor îndrăgite de șoferi

Piața auto se confruntă cu un alt an de schimbări semnificative. Presiunea din partea reglementărilor privind emisiile, profitabilitatea scăzută în unele segmente și trecerea multor mărci către electrificare accelerează dispariția unor modele cunoscute. În 2026, mai multe mașini vor înceta definitiv producția, iar unele dintre ele au fost adevărate repere ani de zile, scrie El Economista.

Astfel, Audi, BMW, Ford, Honda, Hyundai, Mercedes și Volkswagen au confirmat deja întreruperea producției diferitelor game de modele care, din motive foarte diferite, nu vor fi continuate imediat, potrivit site-ului web german Auto Motor und Sport. Unele dispar din cauza lipsei de profitabilitate, altele pentru că piața nu mai cere aceste tipuri de vehicule și altele pentru că mărcile își reorganizează complet strategiile industriale.

Audi își ia rămas bun de la A1 și Q2

Sfârșitul modelelor Audi A1 și Q2 marchează sfârșitul erei celor mai accesibile prețuri pentru producătorul auto german. Când a apărut A1 în 2010, Audi a optat pentru o mașină premium de oraș de dimensiuni reduse, cu o abordare foarte diferită de cea tipică segmentului.

Mai târziu a apărut Q2, care a adus această idee în lumea SUV-urilor. Ani de zile, a reușit să-și creeze o nișă printre modelele consacrate precum BMW X1 și Mercedes GLA, datorită ascensiunii SUV-urilor compacte premium.

Chiar și așa, situația s-a schimbat începând cu 2020. Audi consideră că marjele de profit în aceste segmente sunt prea mici pentru a menține nivelul de investiții și calitate pe care îl cere marca. Prin urmare, compania își va concentra eforturile pe modele mai mari și mai profitabile.

BMW-ul Z4 își ia rămas bun și ia cu el și Toyota Supra

Întreruperea producției BMW Z4 marchează sfârșitul uneia dintre cele mai emblematice linii de roadstere sport europene. Producția a încetat în martie 2026 și va încheia, de asemenea, colaborarea dintre BMW și Magna Steyr la uzina austriacă din Graz.

O ediție specială a fost pusă în vânzare la sfârșitul lunii ianuarie 2026. BMW Z4 Final Edition oferă pasionaților o oportunitate limitată de a comanda o versiune foarte specială a acestui vehicul, care ar putea deveni o piesă de colecție. Spania are 10 unități din această ediție exclusivă.

Întreruperea producției modelului Z4 afectează în mod direct și Toyota GR Supra, deoarece ambele modele aveau aceeași platformă, motoare și facilități de producție. Toyota lucrează deja la o nouă generație de Supra, deși toate indiciile indică faptul că aceasta va avea o configurație complet diferită și probabil va fi electrificată.

Cu acest adio, BMW rămâne fără roadstere în gama sa actuală. Aceasta este o decizie deosebit de simbolică pentru un brand care și-a construit o parte din istoria în jurul unor modele precum 507, Z1, Z3 și chiar Z8.

Honda Civic Type R își ia rămas bun după trei decenii

Întreruperea producției modelului Honda Civic Type R reprezintă una dintre cele mai dureroase pierderi pentru fanii mașinilor sport compacte. Timp de aproape 30 de ani, acest model a devenit una dintre marile icoane printre mașinile sport cu tracțiune față.

Combinația sa de motoare cu turații mari, manevrabilitate radicală și o configurație puternic axată pe pistă i-a permis să-și construiască o reputație enormă, în special pe Nürburgring, unde a obținut mai multe recorduri pentru mașinile cu tracțiune față.

Honda recunoaște că noile reglementări privind emisiile și consumul de combustibil fac foarte dificilă menținerea unui model cu aceste caracteristici. Marca a lansat o ediție Ultimate ca un ultim rămas bun în Europa, limitată la doar 40 de unități.

Hyundai renunță la modelul i10 pe benzină

Volkswagen T-Roc Cabriolet are și o dată de expirare. Marca germană va înceta producția sa la mijlocul anului 2027, iar odată cu aceasta, ultima decapotabilă din întregul Grup Volkswagen va dispărea.

Decizia pune capăt a peste șapte decenii de tradiție pentru acest tip de vehicul în cadrul Volkswagen. Modele istorice precum Beetle Cabriolet și Golf Cabriolet au fost adevărate fenomene comerciale timp de decenii.

Mercedes renunță la autoutilitarele compacte de familie

Marca germană abandonează astfel segmentul autoutilitarelor compacte de familie pentru a se concentra exclusiv pe modele premium cu rentabilitate mai mare.

Această decizie afectează și colaborarea sa industrială cu Renault, deoarece aceste modele au împărtășit o platformă tehnică cu Renault Kangoo și Nissan Townstar.

