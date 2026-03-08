Linia 5 de tramvai din București a fost deschisă „românește”. Ce lipsește de fapt de pe „ruta corporatiștilor”

Linia 5 de tramvai din București a fost deschisă de duminică, după doi ani de lucrări de modernizare. Totuși, redeschiderea este una făcută în stilul românesc: pe linie nu se găsesc deocamdată copertinele pentru peroane, care sunt comandate din China, și vor ajunge cel mai devreme la sfârșitul lunii aprilie. Totuși, deschiderea liniei era foarte așteptată.

„Azi am redeschis linia 5 de tramvai, pe un traseu modificat, ce-i drept, de la Aeroportul Băneasa la terminalul Pantelimon. Au fost reabilitați aproximativ 5 km de șină, de la Pod Băneasa la Ștefan cel Mare. Este o linie foarte cerută, traversează o zonă cu birouri și mă bucur că în sfârșit am putut să o dăm în folosință”, a declarat, duminică, primarul general Ciprian Ciucu.

Pe linia 5 circulă 22 de tramvaie în zilele lucrătoare (cu succedare la 5-7 minute) și 12 în weekend (succedare la 10 minute).

Asigură o legătură directă de transport între nordul și estul Capitalei, traversează o zonă densă de birouri și va fi un plus pentru mobilitatea din zonă.

Ce traseu are Linia 5 de tramvai

Tramvaiul 5 circulă pe un traseul extins, între Aeroport Băneasa și Terminalul Pantelimon. După finalizarea lucrărilor de pe Arman Călinescu – Vasile Lascăr – Lizeanu, peste aproximativ un an și jumătate, tramvaiul 5 revine la traseul normal, de la Aeroportul Băneasa la Piața Sfântul Gheorghe.

Ca urmare a reînființării liniei de tramvai 5, pentru optimizarea transportului public, de luni, 9 martie, se reorganizează mai multe trasee. Astfel:

– Linia de tramvai 55 va funcţiona pe un traseu scurtat între „Piaţa Sf. Vineri” şi „Piaţa Iancului”, pe Bd. Corneliu Coposu, Calea Călăraşi, Str. Traian, Bd. Pache Protopopescu, cu ȋntoarcere ȋn rondul de la Piaţa Iancului;

– Linia 243 va funcționa pe un traseu scurtat, între „Emil Racoviță” și „Bd. Lacul Tei”, astfel: „Emil Racoviţă”, Str. Emil Racoviţă, Str. Turnu Măgurele, Str. Sergent Ion Iriceanu, Şos. Vitan-Bârzeşti, Str. Iuliu Haţieganu, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Chişinău, Str. Doamna Ghica, „Bd. Lacul Tei” și retur.

– Va fi înființată linia de autobuz 290, care va asigura legătura între zonele Colentina și Băneasa, pe traseul: terminal „Complex Băneasa”, Str. Pană Buescu, Şos. Bucureşti-Ploieşti, Bd. Aerogării, Str. Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu, Str. Barbu Văcărescu, Şos. Fabrica de Glucoză, Str. Gara Herăstrău, Bd. Dimitrie Pompeiu, Şos. Petricani, Str. Doamna Ghica, stația „Şoseaua Colentina” și retur.

Linia 5 costă 140 de milioane de lei și trebuia finalizată în martie 2025

Lucrările pentru Linia 5 au început acum doi ani, iar la scurt timp au fost sistate, din lipsa de finanțare. Reabilitarea costă 140 de milioane de lei, dar ruta nu are deocamdată copertinele pentru peroane.

Principalele lucrări care s-au executat în cadrul acestui proiect:

lucrări la calea de rulare;

realizarea a 15 peroane – demolarea peroanelor existente și construirea unora noi, dotate cu adăposturi pentru călători, borne reflectorizante, gard pentru protecția călătorilor, stâlpi pentru supraveghere video etc.;

lucrări la rețeaua de contact – prin înlocuirea în totalitate a elementelor rețelei de contact;

modernizarea substației electrice de tracțiune Nordului – care presupune înlocuirea echipamentelor electrice din cadrul acesteia;

lucrări la sistemul de iluminat public – rețeaua de iluminat, proiectată și mutată în subteran, prin tuburi de protecție, în ampriza căii de rulare a tramvaiului și în trotuare; în plus, înlocuirea corpurilor de iluminat existente, fiind montate unele cu led;

lucrări de relocare a semaforizării de pe B-dul Barbu Văcărescu și Strada Alexandru Șerbănescu;

lucrări la rețelele edilitare

