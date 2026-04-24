Consiliul Superior al Magistraturii a lansat vineri un apel public către autorități să i se aloce un spațiu. CSM atenționează că, încă din anul 2005, sediul în care își desfășoară activitatea este unul închiriat, întrucât Guvernul României nu a pus la dispoziție o clădire corespunzătoare. Achiziția, pentru care s-a alocat buget din anul 2019, ar economisi viitoarele cheltuieli aferente chiriei din fondurile de stat, spun magistrații.

Consiliul Superior al Magistraturii îi solicită oficial Guvernului atribuirea unui sediu adecvat, în condițiile în care bugetul achiziției a fost aprobat încă din 2019.

CSM cere un sediu corespunzător ”poziţiei instituţiei în arhitectura constituţională”

Apel public către Guvernul României pentru alocarea unui sediu corespunzător Consiliului Superior al Magistraturii



Potrivit art. 92 din Legea nr. 305/2022, sediul Consiliului Superior al Magistraturii va fi pus la dispoziție de Guvern sau va fi asigurat de Consiliul Superior al Magistraturii din bugetul aprobat potrivit legii, și în legile anterioare ale justiției existând dispoziții similare.

Până în prezent, deși au fost efectuate nenumărate demersuri, încă din anul 2005 Consiliul continuă să își desfășoare activitatea într-un sediu închiriat, întrucât Guvernul României nu a pus la dispoziție o clădire corespunzătoare. Amintim în acest sens că achiziția de imobile la nivelul CSM (pentru asigurare sediu) a fost reglementată încă din anul 2007 prin Hotărârea Plenului Consiliului nr. 474/2007, indicatorii tehnico-economici fiind aprobați prin HG nr. 949/2018.

Drept urmare, prin Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 a fost aprobată suma alocată în vederea achiziționării unui sediu pentru Consiliu, iar Plenul CSM a decis în anul 2019 inițierea procedurii privind achiziția unui sediu, procedură în cadrul căreia nu s-a depus nicio ofertă de vânzare.

Instanța încearcă să își cumpere sediu din anul 2018

Instituția atrage atenția că demersurile pentru cumpărarea unui sediu au început încă din anul 2007. În 2018 au fost aprobați indicatorii necesari, iar în 2019 a fost alocat bugetul pentru perfectarea achiziției. Tot atunci, CSM a inițiat procedura de cumpărare, însă nu a fost depusă nicio ofertă de vânzare. Ulterior anului 2019 nu au mai existat alocări bugetare pentru achiziția unui sediu de către CSM, având în vedere că Ministerul Justiției derulează, prin Banca Mondială, proiectul Cartierul pentru Justiție. În cadrul acestuia este prevăzută și construirea unui sediu pentru Consiliu. Proiectul stagnează în prezent, nefiind asumat niciun termen.

În aceste condiții, în vederea desfășurării în continuare a activității într-un sediu care să asigure inclusiv nivelul de securitate necesar, Consiliul Superior al Magistraturii a fost nevoit să prelungească periodic contractele de închiriere.



Consiliul, înţelegând pe deplin situaţia economico-bugetară în care se află România, reiterează pe această cale, în mod public, solicitarea adresată Guvernului României de alocare a unui sediu corespunzător poziţiei instituţiei în arhitectura constituțională, demers care ar preîntâmpina efectuarea în continuare de cheltuieli de la bugetul de stat, conchid reprezentanții CSM în comunicarea oficială.

