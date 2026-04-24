Magistrații cer guvernului un sediu pentru CSM. Din 2005, Consiliul stă într-un sediu închiriat

Magistrații cer guvernului un sediu pentru CSM. Din 2005, Consiliul stă într-un sediu închiriat

Consiliul Superior al Magistraturii a lansat vineri un apel public către autorități să i se aloce un spațiu. CSM atenționează că, încă din anul 2005, sediul în care își desfășoară activitatea este unul închiriat, întrucât Guvernul României nu a pus la dispoziție o clădire corespunzătoare. Achiziția, pentru care s-a alocat buget din anul 2019, ar economisi viitoarele cheltuieli aferente chiriei din fondurile de stat, spun magistrații.

Consiliul Superior al Magistraturii îi solicită oficial Guvernului atribuirea unui sediu adecvat, în condițiile în care bugetul achiziției a fost aprobat încă din 2019.

CSM cere un sediu corespunzător ”poziţiei instituţiei în arhitectura constituţională”

Apel public către Guvernul României pentru alocarea unui sediu corespunzător Consiliului Superior al Magistraturii

Potrivit art. 92 din Legea nr. 305/2022, sediul Consiliului Superior al Magistraturii va fi pus la dispoziție de Guvern sau va fi asigurat de Consiliul Superior al Magistraturii din bugetul aprobat potrivit legii, și în legile anterioare ale justiției existând dispoziții similare.

Până în prezent, deși au fost efectuate nenumărate demersuri, încă din anul 2005 Consiliul continuă să își desfășoare activitatea într-un sediu închiriat, întrucât Guvernul României nu a pus la dispoziție o clădire corespunzătoare. Amintim în acest sens că achiziția de imobile la nivelul CSM (pentru asigurare sediu) a fost reglementată încă din anul 2007 prin Hotărârea Plenului Consiliului nr. 474/2007, indicatorii tehnico-economici fiind aprobați prin HG nr. 949/2018.

Drept urmare, prin Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 a fost aprobată suma alocată în vederea achiziționării unui sediu pentru Consiliu, iar Plenul CSM a decis în anul 2019 inițierea procedurii privind achiziția unui sediu, procedură în cadrul căreia nu s-a depus nicio ofertă de vânzare.

Instanța încearcă să își cumpere sediu din anul 2018

Instituția atrage atenția că demersurile pentru cumpărarea unui sediu au început încă din anul 2007. În 2018 au fost aprobați indicatorii necesari, iar în 2019 a fost alocat bugetul pentru perfectarea achiziției. Tot atunci, CSM a inițiat procedura de cumpărare, însă nu a fost depusă nicio ofertă de vânzare. Ulterior anului 2019 nu au mai existat alocări bugetare pentru achiziția unui sediu de către CSM, având în vedere că Ministerul Justiției derulează, prin Banca Mondială, proiectul Cartierul pentru Justiție. În cadrul acestuia este prevăzută și construirea unui sediu pentru Consiliu. Proiectul stagnează în prezent, nefiind asumat niciun termen.

În aceste condiții, în vederea desfășurării în continuare a activității într-un sediu care să asigure inclusiv nivelul de securitate necesar, Consiliul Superior al Magistraturii a fost nevoit să prelungească periodic contractele de închiriere.

Consiliul, înţelegând pe deplin situaţia economico-bugetară în care se află România, reiterează pe această cale, în mod public, solicitarea adresată Guvernului României de alocare a unui sediu corespunzător poziţiei instituţiei în arhitectura constituțională, demers care ar preîntâmpina efectuarea în continuare de cheltuieli de la bugetul de stat, conchid reprezentanții CSM în comunicarea oficială.

AUTORUL RECOMANDĂ

OFF The Record. Invitat: Procuror Claudiu Sandu, membru CSM

Megaproiectul Cartierul Justiției intră în linie dreaptă. Cât costă cel mai ambițios proiect urbanistic din centrul Capitalei

Recomandarea video

Citește și

UTILE Adio codului PIN din patru cifre de pe card: aceasta va fi noua modalitate de a vă proteja plățile
16:37
Adio codului PIN din patru cifre de pe card: aceasta va fi noua modalitate de a vă proteja plățile
UTILE Dacă UE impune ca telefoanele mobile să aibă baterii interschimbabile, de ce nu vor respecta asta și următoarele iPhone-uri?
16:29
Dacă UE impune ca telefoanele mobile să aibă baterii interschimbabile, de ce nu vor respecta asta și următoarele iPhone-uri?
FLASH NEWS Varza de primavară, calamitată de schimbările climatice. Pagube însemnate pentru producători
16:23
Varza de primavară, calamitată de schimbările climatice. Pagube însemnate pentru producători
ULTIMA ORĂ George Simion l-a numit pe Nicuşor Dan “paraplegic”. Preşedintele AUR l-a mai făcut , în trecut, “autist”
15:57
George Simion l-a numit pe Nicuşor Dan “paraplegic”. Preşedintele AUR l-a mai făcut , în trecut, “autist”
FLASH NEWS Guvernul caută 200 de studenți și elevi pentru internship la Palatul Victoria. Cu cât vor fi remunerați
15:36
Guvernul caută 200 de studenți și elevi pentru internship la Palatul Victoria. Cu cât vor fi remunerați
ACUZAȚII Fostul consilier de la Cotroceni, Iulian Fota, ripostează după scandalul cu agentul de poliție care i-a luat permisul și denunță un abuz
15:06
Fostul consilier de la Cotroceni, Iulian Fota, ripostează după scandalul cu agentul de poliție care i-a luat permisul și denunță un abuz
Mediafax
Ce a transmis Tudor Gheorghe după ieșirea din spital
Digi24
Ucraina recunoaște „deficiențe în aprovizionare” pe frontul de la Kupiansk după ce fotografii cu soldați înfometați au devenit virale
Cancan.ro
Anunț NEAȘTEPTAT al Wizz Air. Ce se întâmplă cu zborurile programate pentru 2026
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Adevarul
Instabilitate pe flancul de est al NATO. Rușii profită de criza politică din România și de noul guvern din Bulgaria: „Putin are acum un plan clar”
Mediafax
Încă două trasee de tramvai din Capitală vor fi modificate
Click
Minivacanța de 1 Mai vine cu frig și ploi. Cum va fi vremea până la final de mai
Digi24
Putin, fără reacție după atacurile cu drone ucrainene din Rusia. Ce s-a întâmplat după incendiul de la Tuapse
Cancan.ro
500 lei în plus la pensie, în luna mai 2026, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Îţi mai aminteşti de ”Xena: Prinţesa Războinică”? Cum arată azi la 30 de ani la terminarea serialului. Transformarea spectaculoasă a actriței Lucy Lawless! Nu mai arată deloc aşa cum o ştiai!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Regula la trecerile de pietoni cu două benzi pe sens. Cine și când oprește pentru prioritate?
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Cum să ne rescriem destinul prin puterea minții. Alina Feder dezvăluie la Altceva cu Adrian Artene ”magia” stării Theta

