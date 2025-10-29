Mai ieftin ca la Bran-Moeciu. Insula fabuloasă din Atlantic care vă poate „speria” cu prețurile ei

Tenerife poate părea o destinație prohibitivă pentru turiștii de rând, dar insula este foarte accesibilă oricărui tip de buzunar. Băuturile variază între un euro și cinci euro, respectiv o bere poate ajunge la 1,80€ în timp ce cocktailurile costă în jur de 4-5€. În ceea ce privește suvenirurile, prețurile acestora variază între trei și 20 de euro, mai exact, pentru obiectele mici ajungi să plătești între trei și cinci euro, iar pentru cele mari prețurile variază între 10 și 20€. Când vine vorba de prețul cazării în Tenerife, acesta variază în funcție de tipul de proprietate, locație și perioada sejurului, însă acestea variază între 170 și 660 de euro, conform bzi.ro.

La unele hoteluri de trei și patru stele, turiștii plătesc pentru 7 nopți în jur de 700 de euro de persoană, însă există și variante mai accesibile cum ar fi un hotel din zona Santa Cruz care ajunge la prețul de 174 de euro pe noapte.

Prețurile din supermarketurile din Tenerife pot varia în funcție de locație și de lanțul de magazine. O româncă aflată în vacanță în Tenerife a prezentat pe TikTok costul unor produse achiziționate, evidențiind că unele prețuri sunt comparabile sau chiar mai mici decât în România.

Pe lângă resorturile all-inclusive, insula oferă un cadru natural superb, cu munți și vegetație, plaje cu nisip vulcanic, baruri și restaurante diverse.

Principalul motiv pentru care insula este atât de căutată, constă în faptul că aici climatul este unul sub-tropical-oceanic, ceea ce înseamnă că soarele își face simțită prezența pe tot parcursul anului. Dacă ajungi în Tenerife, trebuie să vizitezi neapărat Parcul Siam deoarece este cea mai mare construcție în stil thailandez din afara Thailandei. Parcul Siam din Tenerife este pe locul unu în topul celor mai bune parcuri acvatice.

Insula Tenerife, cea mai mare dintre Insulele Canare, are o istorie bogată și fascinantă, modelată de civilizații vechi, cuceriri și influențe culturale diverse. Ruta cea mai accesibilă este via Spania, Barcelona sau Madrid.

Recomandarea autorului: Care sunt prețurile la alimente în Tenerife. Ce a cumpărat o româncă dintr-un supermarket cu 60 de euro