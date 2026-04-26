Mai mulți petrecăreți din Sectorul 4 au atacat o mașină de poliție cu pietre. Ce au făcut oamenii legii

Un incident tensionat a avut loc duminică, 26 aprilie 2026, în Sectorul 4 al Capitalei, unde mai multe persoane aflate la o petrecere au devenit violente și au atacat o autospecială de poliție.

Potrivit unui comunicat transmis de Poliția Capitalei, oamenii legii au fost sesizați că pe o stradă din Sectorul 4 are loc o petrecere, iar participanții tulbură liniștea publică prin muzică dată la volum ridicat. La fața locului a fost trimis de urgență un echipaj din cadrul Secției 26 Poliție.

În momentul intervenției, situația a degenerat rapid. Persoanele vizate au devenit recalcitrante și au aruncat cu pietre și alte obiecte dure în autospeciala poliției. Mașina  a suferit avarii, constând în deformarea capotei motor și avarierea aripii din dreapta față.

Intervenția SAS

Conform comunicatului transmis, pentru gestionarea situației, la fața locului au intervenit, în sprijin, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmi, conflictul fiind aplanat fără a se înregistra alte incidente.

La scurt timp, în zonă s-au adunat mai multe persoane, însă acestea nu au manifestat un comportament agresiv față de forțele de ordine.

Ancheta este în curs de desfășurare

În urma verificărilor, polițiștii au identificat mai mulți participanți implicați în scandal, care au fost conduși la sediul subunității de poliție pentru audieri și continuarea cercetărilor.

Autoritățile precizează că ancheta este în desfășurare, urmând să fie stabilite toate persoanele implicate și măsurile legale care se impun.

Poliția Capitalei reiterează faptul că tulburarea ordinii și liniștii publice, precum și orice formă de violență sau distrugere a bunurilor, sunt sancționate conform legislației în vigoare, iar intervențiile forțelor de ordine au ca scop protejarea cetățenilor și menținerea siguranței publice.

