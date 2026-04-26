Motivul neștiut pentru care luminile unui avion trebuie reduse la decolare și aterizare, dezvăluit de un pilot

Un detaliu aparent banal din timpul zborului ascunde, de fapt, o măsură esențială de siguranță. Reducerea luminilor din cabină la decolare și aterizare nu este întâmplătoare, iar explicațiile oferite de piloți de avion arată cât de important poate fi acest gest în situații critice.

De ce luminile unui avion trebuie reduse la decolare și aterizare

Înainte de decolare, însoțitorii de bord verifică o serie de măsuri de siguranță: centurile trebuie fixate, mesele pliate, iar bagajele depozitate corespunzător. Printre aceste proceduri se numără și diminuarea luminilor din cabină, atât la decolare, cât și la aterizare.

Deși mulți pasageri nu acordă atenție acestui detaliu, el este o practică standard în aviație. Contrar unor teorii apărute online, scopul nu are legătură cu reducerea poluării luminoase.

Explicația unui pilot: adaptarea ochilor în caz de urgență

Pilotul și autorul Patrick Smith explică faptul că reducerea luminilor ajută ochii pasagerilor să se adapteze la întuneric. Astfel, în cazul unei pene de curent sau al unei situații de urgență, oamenii nu sunt luați prin surprindere de întuneric total.

„Reducerea intensității luminii permite ochilor să se adapteze treptat la întuneric, astfel încât să nu fiți orbiți brusc dacă se întâmplă ceva și se întrerupe curentul electric, iar voi vreți să ieșiți în grabă pe ușă în întuneric sau în fum.

De asemenea, luminile de urgență de-a lungul căilor de evacuare și indicatoarele vor fi mai vizibile. În plus, vă va fi mai ușor să vedeți în exterior, ceea ce vă ajută să vă păstrați măcar un minim de orientare – adică să știți în ce direcție este sus”, a spus pilotul, conform express.co.uk.

Riscurile sunt mai mari la decolare și aterizare

Un alt pilot, Rohan Bhatnagar, a subliniat că această măsură este direct legată de faptul că cele mai multe incidente aviatice au loc în timpul decolării și aterizării.

„Este o procedură de siguranță pentru aeronave. Probabilitatea unui accident este mai mare în timpul decolării și aterizării.

În timpul unui accident, când luminile se sting, ochiul uman are nevoie de timp pentru a se adapta la întunericul complet, așa că luminile sunt estompate astfel încât, în caz de urgență, pasagerii să poată fi evacuați rapid.

De asemenea, luminile sunt estompate pentru ca, în caz de urgență, luminile fluorescente de orientare din culoar să se aprindă și să fie clar vizibile pentru pasageri.”

Alte motive pentru reducerea luminilor

Pe lângă adaptarea vizuală, există și alte beneficii importante:

Vizibilitatea căilor de evacuare

Lumina scăzută face ca semnele de ieșire și marcajele de pe culoar să fie mai ușor de observat.

Adaptarea la întuneric

Ochii pot avea nevoie de până la 30 de minute pentru a se adapta complet. Lumina redusă accelerează acest proces.

Observarea exteriorului

Atât echipajul, cât și pasagerii pot vedea mai ușor eventuale pericole din afara aeronavei, cum ar fi fum sau incendii la motor.

Consum redus de energie

Deși impactul este minor, reducerea luminilor contribuie și la economisirea energiei în momentele în care motoarele sunt intens solicitate.

