Polițist aflat în timpul liber, amenințat cu un cuțit de un pescar

Un polițist aflat în timpul liber a fost amenințat cu un cuțit pe Lacul Snagov din județul Ilfov. Omul legii surprinsese un bărbat care pescuia ilegal.

Până la sosirea echipajelor de poliție, polițistul s-ar fi apropiat de persoana care pescuia ilegal, moment în care bărbatul ar fi devenit agresiv și l-ar fi amenințat cu un cuțit.

Polițistul a intervenit prompt, reușind să îl imobilizeze până la sosirea echipajelor de poliție pe pescarul surprins în acțiunea de braconaj. Acestea au preluat ulterior persoana în cauză și au continuat verificările, relatează Mediafax.

Pescarul braconier deținea unelte interzise

În urma cercetărilor s-a stabilit că este vorba de un bărbat în vârstă de 36 de ani, aflat într-o ambarcațiune. Agresorul ar fi deținut mai multe unelte de pescuit interzise. Respectiv 4 plase de tip monofilament, cu o lungime totală de aproximativ 640 de metri și o plasă din fir textil, cu lungimea de 80 de metri.

Echipajul de poliție venit la fața locului a procedat la ridicarea în vederea confiscării uneltelor de pescuit, precum și a ambarcațiunii utilizate. Cercetările în acest caz continuă, bărbatul fiind reținut pentru 24 de ore. Duminică acesta urmează să fie prezentat unității de parchet cu propunerile legale adecvate. Statisticile arată un număr tot mai mare de braconaj, atât în cazul animalelor sălbatice din pădurile României, cât și al pescuitului fără permis.

