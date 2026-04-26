Brigitte Macron, „mai tristă decât am fost vreodată". Ce o deprimă pe soția președintelui francez

Soţia preşedintelui francez Emmanuel Macron, Brigitte Macron, a dat detalii personale despre influența avută de mandatele soțului său în fruntea Franței asupra vieții ei. Într-un interviu publicat duminică în presa franceză, Brigitte Macron a dezvăluit că ultimii 9 ani i-au adus o stare de profundă tristețe.

Brigitte Macron a admis că ”uneori este mai tristă decât (era) vreodată” înainte să se instaleze la Palatul Élysée împreună cu faimosul ei soţ. Fosta profesoară a evocat bilanţul personal al celor 9 ani, de săptămânalul financiar francez La Tribune, citat de AFP.

Am văzut întunecimea lumii, prostia, răutatea

Într-o confesiune rară, Prima Doamnă a Franței admite că viața sa s-a schimbat complet odată cu noul său rol. Însă, din nefericire, expunerea publică a venit cu o serie de efecte negative, spune Brigitte Macron.

”Înainte aveam o viaţă normală, copii, un loc de muncă. Suişuri şi coborâşuri, ca toată lumea. Aici, aceşti ani au trecut atât de repede. Au fost atât de intenşi. Am văzut întunecimea lumii, prostia, răutatea. Sunt uneori mai tristă decât am fost vreodată înainte”, a declarat soţia lui Emmanuel Macron, care urmează să plece de la Palatul Elysée în 2027, după două mandate. Sâmbătă, acesta a anuțat că anul viitor se va retrage din activitate (detalii AICI).

”Uneori îmi este dificil chiar să văd cerul albastru (…). Am momente de pesimism pe care nu le aveam înainte”, mărturiseşte ea în acest interviu acordat la Palatul Élysée.

Fosta profesoară de franceză, care a fost hărţuită intens pe Internet și despre care s-a speculat că s-ar fi născut bărbat, spune că faptul de a-şi scrie gândurile o ajută ”mult”.

A câștigat procesul cu cei care o acuzau că ar fi transexuală

În ianuarie 2026, mai mulţi hărţuitori cibernetici ai doamnei Macron, acuzaţi de difuzare sau răspândire de insulte şi zvonuri legate de genul său şi de diferenţa de vârstă faţă de preşedinte, au fost condamnaţi. Pedepsele însumează până la 6 luni de închisoare, însă majoritatea au fost condamnaţi cu suspendare.

Relaţia lui Emmanuel Macron (48 ani) cu soţia sa Brigitte (73 ani), pe care a cunoscut-o pe când aceasta preda teatru în liceul în care studia, a suscitat mereu controverse vii. În egală măsură, a provocat difuzări masive de informaţii false. Cuplul s-a decis să lupte în justiţie împotriva lor atât în Franţa, cât şi în Statele Unite. În momentul depunerii unei plângeri, la sfârşitul lui august 2024, Brigitte Macron le-a spus anchetatorilor că zvonul care o prezenta ca fiind o femeie transsexuală a avut ”un răsunet foarte puternic” atât asupra anturajului său, cât şi asupra ei personal.

Până și dușmanii politici ai lui Macron sunt scandalizați de insultele lui Trump la adresa cuplului prezidențial al Franței. Cum a reacționat Macron

Mirabela Grădinaru s-a fotografiat alături de Brigitte Macron și Olena Zelenska la Casa Albă, în cadrul summitului Melaniei Trump

