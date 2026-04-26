Noi fragmente de dronă cu încărcătură explozivă, găsite în județul Tulcea. Imagini de la detonare

Olga Borșcevschi

Ministerul Apărării Naționale transmite, duminică, că echipa de pirotehnişti a SRI a confirmat prezenţa unei încărcături explozive la fragmentele de dronă găsite în zona localităţilor Luncaviţa şi Văcăreni din județul Tulcea. Încărcătura a fost detonată controlat la faţa locului. ISU Tulcea a emis un mesaj RO-Alert.

„Echipa de pirotehniști a Serviciului Român de Informații care acționează duminică, 26 aprilie, în zona localităților Luncavița și Văcăreni, din județul Tulcea, unde au fost semnalate fragmente de dronă, a confirmat prezența unei încărcături explozive. Specialiștii MApN au ajuns la fața locului și evaluează riscurile. Din dispoziția procurorului de caz, încărcătura va fi detonată controlat, la fața locului, într-un spațiu special amenaja”, precizează Ministerul Apărării.

Pentru evitarea oricărui risc la adresa locuitorilor din zonă, ISU Tulcea va emite un mesaj RO-ALERT.

Anterior, Garda de Coastă a transmis că găsirea avionului fără pilot a fost semnalată prin 112.

„În data de 26 aprilie 2026, în urma unui apel primit prin SNUAU 112, a fost identificat un aparat de zbor fără pilot, în zona dintre localitățile Luncavița și Văcăreni, fiind dispuse măsuri imediate de asigurare a perimetrului. Au fost de îndată informate toate autoritățile competente iar în prezent se desfășoară activitățile specifice în astfel de situații”, precizează sursa citată.

