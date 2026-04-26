Cole Allen, atacatorul de la Washingotn Hills, a trimis un manifest cu puțin timp înainte de atac. Care sunt nemulțumirile acestuia

Cole Allen, atacatorul de la Washingotn Hills, a trimis un manifest cu puțin timp înainte de atac. Care sunt nemulțumirile acestuia

Cole Tomas Allen, atacatorul de la hotelul Washington Hilton care a vrut să dea buzna înarmat la evenimentul public la care participa și Donald Trump, a trimis membrilor familiei sale, cu puțin timp înainte de atac, un manifest.

Allen, în mesajul transmis, a precizat clar că intenționa să atace oficiali ai administrației Trump. Potrivit documentului, aceștia erau deja prioritizați „de la cel mai înalt rang la cel mai mic”, dar nu dorea să rănească în niciun fel jurnaliștii sau angajații hotelului.

Familia lui Cole Allen a alertat imediat poliția după primirea acestui manifest, însă atacul a început înainte ca autoritățile să poată interveni eficient. Allen se cazase la hotelul Washington Hilton, unde a avut loc și Dineul Corespondenților de la Casa Albă, cu câteva zile înainte de începerea evenimentului și achiziționase armele legal.

Ce spune Cole Allen în manifestul transmis familiei

„Salutare tuturor!

Așadar, s-ar putea să fi surprins multă lume astăzi. Permiteți-mi să încep prin a-mi cere scuze tuturor celor cărora le-am abuzat încrederea.

Îmi cer scuze părinților mei pentru că am spus că am un interviu fără a specifica faptul că era pentru „Most Wanted” (Cei mai căutați).

Îmi cer scuze colegilor și studenților mei pentru că am spus că am o urgență personală (până când va citi cineva asta, probabil că VOI avea nevoie de spitalizare, dar greu se poate spune că nu este o stare autoindusă).

Îmi cer scuze tuturor oamenilor lângă care am călătorit, tuturor lucrătorilor care mi-au manipulat bagajele și tuturor celorlalte persoane care nu au fost ținte, de la hotel, pe care i-am pus în pericol pur și simplu prin prezența mea în apropiere.

Îmi cer scuze tuturor celor care au fost abuzați și/sau uciși înainte de aceasta, tuturor celor care au suferit înainte ca eu să pot încerca acest lucru, tuturor celor care ar putea suferi în continuare după aceea, indiferent de succesul sau eșecul meu.

Nu mă aștept la iertare, dar dacă aș fi văzut orice altă cale de a ajunge atât de aproape, aș fi ales-o. Din nou, sincerele mele scuze.

Referitor la motivul pentru care am făcut toate astea:

Sunt cetățean al Statelor Unite ale Americii.

Ceea ce fac reprezentanții mei se răsfrânge asupra mea.

Și nu mai sunt dispus să permit unui pedofil, violator și trădător să îmi mânjească mâinile cu crimele lui.

(Ei bine, ca să fiu complet sincer, nu mai eram dispus de mult timp, dar aceasta este prima ocazie reală pe care am avut-o să fac ceva în privința asta).)

În timp ce discut despre asta, voi trece în revistă și regulile mele de angajament așteptate (probabil într-un format groaznic, dar nu sunt militar, deci asta e.)

Oficialii administrației (fără a-l include pe dl. Patel): aceștia sunt ținte, prioritizați de la cel mai înalt rang la cel mai mic.

Secret Service: aceștia sunt ținte doar dacă este necesar, și urmează să fie incapacitați prin metode non-letale dacă este posibil (adică, sper că poartă vestă antiglonț, deoarece loviturile în plin cu alice de shotgun îi distrug pe cei care nu poartă).

Securitatea hotelului: nu sunt ținte sub nicio formă (adică decât dacă trag în mine).

Poliția Capitoliului: la fel ca Securitatea hotelului.

Garda Națională: la fel ca Securitatea hotelului.

Angajații hotelului: nu sunt deloc ținte.

Oaspeții: nu sunt deloc ținte.

Pentru a minimiza victimele, voi folosi, de asemenea, muniție de tip „buckshot” (alice mari) în loc de „slugs” (proiectil unic) (penetrare mai mică prin pereți).

Aș trece totuși prin aproape oricine de aici pentru a ajunge la ținte dacă ar fi absolut necesar (pe baza faptului că majoritatea oamenilor au ales să participe la un discurs al unui pedofil, violator și trădător, și sunt astfel complici), dar sper din tot sufletul să nu se ajungă la asta.

Recomandările autorului:

Filmul atacului. Gândul a analizat imaginile secvență cu secvență. Cum a ajuns Donald Trump ultimul evacuat în timpul atacului. Pe cine a scos din sală Secret Service prima dată

Declarația care a aprins teoriile conspirației. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a spus, înaintea evenimentului, că „se vor trage focuri de armă în sală”

Președinții americani, ținta celor mai multe atacuri de-a lungul istoriei. Care sunt cele mai notabile tentative de asasinat

