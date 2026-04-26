Două tentative de asasinat în același loc la 45 de ani distanță. Hotelul Washington Hilton, locul unde președintele Ronald Reagan a fost împușcat

Istoria americană este marcată de numeroase tentative de asasinat la adresa președinților americani, iar unele dintre ele au schimbat cursul evenimentelor. Incidentul de la Washington Hilton de sâmbătă seara ne trimite cu gândul la un eveniment care a avut loc acum 45 de ani, în aceiași locație. În anul 1981, președintele Ronald Reagan a fost atacat în același hotel ca Donald Trump. Reagan a supraviețuit tentativei de asasinat iar popularitatea lui în rândul americanilor a crescut la scurt timp.

Ronald Reagan, ținta unui asasinat la două luni de la preluarea mandatului

Pe 30 martie 1981, la puțin timp după ce Ronald Reagan și-a preluat funcția de președinte al Statelor Unite, președintele american a fost ținta unei tentative de asasinat în fața hotelului Washington Hilton. În timp ce Reagan părăsea hotelul după un discurs, Atacatorul John Hinckley Jr. a tras șase focuri de armă spre acesta.

Un glonț l-a lovit în cap pe secretarul de presă al Casei Albe, James Brady, un altul l-a lovit în gât pe ofițerul de poliție Thomas Delahanty, altul pe agentul special Tim McCarthy în timp ce două gloanțe au ricoșat din limuzina prezidențială. Unul din aceste ricoșeuri l-a lovit pe Ronald Reagan sub braț, atingându-i o coastă și fiind foarte aproape de inimă, se arată întrun articol de pe site-ul Serviciului Secret al SUA.

În iunie 1982, atacatorul a fost găsit nevinovat pe motiv de boală mintală și a fost internat la spitalul St. Elizabeth din Washington, DC. John Hinckley Jr., în vârstă de 25 de ani, nu a avut o motivație politică. Acesta a declarat doar că a încercat să o impresioneze pe actrița Jodie Foster, pentru care dezvoltase o obsesie după ce a văzut filmul Taxi Driver. În cazul atacatorului de pe 25 aprilie, care a vizat evenimentul la care participa Donald Trump, nu se știe dacă a avut o motivație politică sau de altă natură.

Reacția lui Reagan a fost una tipică pentru calmul și umorul său, chiar dacă viața i-a fost pusă în pericol. Înainte de operație, le-ar fi spus chirurgilor :„Sper că sunteți toți republicani”.

Tentativa de asasinat la adresa lui Ronald Reagan i-a crescut popularitatea

Acest incident a dus la o creștere masivă a popularității președintelui american. Rata de popularitate a crescut la acel moment de la 51% în momentul investirii la 68% în aprilie și mai 1981, conform Gallup. Acest acces de popularitate a scăzut în scurt timp pe fondul recesiunii economice severe și a creșterii ratei șomajului.

Doi președinți republicani, în același loc, la 45 de ani distanță

Sâmbătă seara, președintele în exercițiu, Donald Trump, a fost implicat într-o tentativă de asasinat în același hotel, Washington Hilton, la aproape 45 de ani distanță de cel al lui Reagan. Un bărbat înarmat cu arme de foc și cuțite a încercat să pătrundă în sala de evenimente unde se afla șeful de stat american.

Ambele incidente s-au petrecut sub ochii presei. În anul 1981, camerele televiziunilor au surprins momentul exact al împușcăturilor. Sâmbătă seara, deoarece era vorba despre Cina Corespondenților, un eveniment dedicat exclusiv jurnaliștilor, mii de reporteri erau prezenți, ceea ce a dus la o propagare aproape instantanee a informațiilor și imaginilor cu panica din sala de evenimente a hotelului.

Donald Trump, un admirator al lui Ronald Reagan

Trump și-a exprimat în repetate rânduri admirația pentru Ronald Reagan, pe care l-a numit un „gigant al istoriei americane” și „președintele său preferat”. De asemenea, sloganul politic al lui Donald Trump, „Make America Great Again”, este preluat de la administrația Reagan și a fost folosit în timpul campaniei prezidențiale din anul 1980.

