București, văzut de englezi ca orașul european cu „spa incredibil” și „zboruri ieftine”: „Trebuie să-l vizitați”

Presa din Marea Britanie promovează Bucureștiul ca o destinație ideală pentru un city break accesibil în Europa, lăudând prețurile reduse la zboruri și experiența oferită de Therme, pe care îl descrie drept „incredibil” și „subestimat”.

București, destinația turistică care i-a impresionat pe britanici

Bucureștiul este prezentat de publicația britanică express.co.uk drept o alternativă ieftină pentru turiștii care vor o escapadă de weekend, fără costurile ridicate ale vacanțelor din Marea Britanie.

„Nu mai cheltuiți o avere pe escapade la spa în Marea Britanie”, scriu englezii, sugerându-le turiștilor să aleagă Bucureștiul.

Capitala României este descrisă ca „o escapadă ieftină într-un oraș european subestimat”, recomandată celor care caută relaxare la preț redus.

„Un city break european ieftin și subestimat pe care trebuie să-l vizitezi.”

Articolul notează că experiența poate fi chiar mai avantajoasă decât o vacanță similară în Marea Britanie:

„Nu glumesc, chiar cred că o excursie la acest spa european poate fi mai ieftină decât una în Marea Britanie în zilele noastre.”

Therme București, spa-ul care a atras atenția

În centrul recomandării se află complexul Therme București, descris în termeni elogioși de autorii materialului.

„Therme București este unul dintre cele mai subestimate city break-uri.”

Locul este prezentat ca o experiență completă de relaxare, fiind remarcat atât pentru dimensiune, cât și pentru diversitatea facilităților.

„Orașul în sine este absolut superb, iar spa-ul este incredibil.”

Therme este descris ca un complex amplu, unde vizitatorii găsesc baruri interioare și exterioare, un decor botanic spectaculos, dar și zone dedicate relaxării și activităților recreative.

„Au baruri interioare, baruri exterioare, un interior botanic superb, măști de față pe care le poți folosi, temple, aqua aerobic, saune, tobogane cu apă – este, sincer, imens.”

Zboruri ieftine

Un alt argument evidențiat de presa britanică este accesibilitatea financiară. Zborurile din Londra către București sunt prezentate ca fiind foarte ieftine, în special prin companiile low-cost.

Prețurile pot începe de la 40-100 de lire sterline, iar media pentru un zbor dus-întors este de aproximativ 169 de lire. Durata unui zbor direct este de circa 3 ore și 10 minute.

