Prima pagină » Știri politice » Radu Miruță dă vina pe ucraineni pentru că ajung drone rusești în România. Care este explicația ministrului Apărării

Radu Miruță dă vina pe ucraineni pentru că ajung drone rusești în România. Care este explicația ministrului Apărării

Ministrul Apărării Radu Miruță a explicat duminică că dronele rusești ajung în România din cauză că sunt avariate mai întâi de apărarea ucraineană. Fie că sunt „împușcate”, fie că sunt bruiate, ele nu își mai ating țintele din Ucraina și ajung să își continue traiectoria către România și, într-un final, se prăbușesc, este explicația ministrului Apărării.

Vezi galeria foto
4 poze

„De cele mai multe ori, sunt drone care sunt «împușcate», dacă vreți, de apărarea antiaeriană din Ucraina, se trage în ele cu glonț, li se modifică câte un flaps, li se modifică structura aerodinamică, își pierd, poate, coordonarea GPS, pentru că este bruiaj și din Ucraina și continuă să zboare pe aceeași traiectorie, fie până când își consumă combustibilul, fie până când se lovesc de ceva și pică, caz în care nu avem informații imediate”, a declarat Miruță la Digi24.

În ultimele 48 de ore, în România au căzut două drone cu explozibil: una în Tulcea și alta în Galți, pe casa unui român.

Pirotehniștii Serviciului Român de Informații au depistat încărcături explozive în fragmentele de dronă care s-a prăbușit duminică în zona localităților Luncavița și Văcăreni, din județul Tulcea.

Sâmbătă dimineață, o altă dronă, folosită de Federația Rusă împotriva infrastructurii civile din Ucraina, a pătruns neautorizat în spațiul aerian românesc și a avariat o gospodărie și un stâlp de electricitate pe o stradă de la marginea municipiului Galați, fără a exploda și fără fi înregistrate victime.

AUTORUL RECOMANDĂ: 

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe