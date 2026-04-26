În România există aproximativ 10 milioane de locuințe, însă doar 2,4 milioane au o asigurare obligatorie încheiată. Statul și-a propus să reducă semnificativ numărul acestora. Se anunță controale extinse la românii care nu dețin poliță de asigurare.

Polițele de asigurare obligatorie a locuințelor costă 130 de lei, în cazul locuințelor tip A (suma maximă asigurată fiind de 100.000 de lei) și 50 de euro în cazul locuințelor tip B (la o sumă asigurată de 50.000 de lei).

Controale extinse la românii care nu au asigurare

Statul vrea să facă o serie de controale la cei care nu au asigurări. Astfel, verificarea existenței asigurării va fi digitalizată, prin colaborarea între diferite instituții.

Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) pune la dispoziția Ministerului Afacerilor Interne, prin mijloace electronice, informații detaliate privind existența polițelor de asigurare obligatorie. Accesul la date se va face prin sisteme informatice securizate sau pe baza unui protocol între MAI, ASF și PAID.

În prezent, deși legea impune această obligație tuturor proprietarilor, doar aproximativ 2,4 milioane de locuințe sunt asigurate obligatoriu, dintr-un total de peste 9,7 milioane de case înregistrate în România, Astfel, peste 7 milioane de români riscă să ia amendă pentru lipsa asigurării obligatorii la locuință.

PAD, o poliță ieftină, dar cu efect limitat

Brokerii de asigurări susțin că sunt proprietari care consideră că, dacă au încheiat polița obligatorie PAD, locuința lor este protejată complet. În realitate, această asigurare acoperă doar 3 riscuri. Ea nu include unele dintre cele mai frecvente probleme pe care le riscă o locuință, precum incendiile, furturile, avariile la instalații sau daunele produse vecinilor. Din acest motiv recomandă și o poliță facultativă.

Marius Constantinescu, director de daune în asigurări, avertizează că PAD nu trebuie privit ca o protecție completă. Diferența se vede abia în momentul în care apare o daună, când proprietarul trebuie să știe ce poate recupera, unde poate locui temporar și ce cheltuieli poate acoperi.

PAD costă între 50 și 130 de lei pe an și acoperă 3 riscuri: cutremur, inundații naturale și alunecări de teren. Despăgubirile sunt limitate la 100.000 de lei sau 50.000 de lei, în funcție de tipul locuinței.

”PAD este un instrument la îndemână, începem cu el, dar nu recuperează niciodată prejudiciul real al unei locuințe”, explică Marius Constantinescu pentru ziare.com.

Potrivit acestuia, problema apare atunci când proprietarii cred că polița obligatorie este suficientă pentru orice situație. În realitate, PAD este o formă minimă de protecție.

Ce nu acoperă polița PAD

Trebuie reținut că polița obligatorie nu acoperă unele dintre cele mai frecvente daune dintr-o locuință. Multe dintre ele apar în viața de zi cu zi și pot aduce costuri semnificative pentru proprietari. Una dintre cele mai nocive idei este că PAD permite proprietarului să își reconstruiască locuința sau să își recupereze complet pierderile după o daună.

„Problema nu este doar reconstrucția. Problema este ce faci a doua zi după daună”, spune Marius Constantinescu.

Așadar, proprietarul trebuie să știe dacă are unde să stea, dacă poate repara rapid locuința și dacă poate acoperi pagubele produse altor persoane. Aici apare diferența dintre simpla existență a unei polițe și o protecție reală.

“În viața de zi cu zi, cele mai multe daune nu vin din cutremure, ci din situații aparent obișnuite. O țeavă spartă, un incendiu pornit de la un aparat electric, o daună provocată vecinului, un furt sau un scurtcircuit pot crea probleme financiare serioase.Pentru astfel de situații, proprietarii au nevoie de o poliță facultativă completă, care să acopere riscurile reale ale locuinței”, adaugă expertul.

Ce poate include o asigurare facultativă completă

O poliță facultativă poate include, în funcție de tipul de contract, acoperiri pentru daune care nu intră în PAD. Printre acestea se numără:

•⁠ ⁠daune la instalațiile de apă;

•⁠ ⁠furt și vandalism;

•⁠ ⁠răspundere față de vecini;

•⁠ ⁠echipamente electrice afectate;

•⁠ ⁠spargeri de geamuri;

•⁠ ⁠obiecte de valoare, în limite dedicate;

•⁠ ⁠cazare temporară, dacă locuința nu mai poate fi folosită.

Această ultimă acoperire este importantă pentru proprietarii care nu se mai pot întoarce imediat în locuință după o daună.

AUTORUL RECOMANDĂ

