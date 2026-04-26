Peste jumătate dintre bucureșteni îl vor plecat pe Ilie Bolojan. USR se prăbușește de pe primul loc la intenția de vot a locuitorilor Capitalei

Premierul Ilie Bolojan | Foto - Mediafax

Peste jumătate dintre locuitorii Capitalei doresc ca actualul premier să își dea demisia. Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS a desfășurat o cercetare de tip Omnibus în Capitală, în perioada 22-25 aprilie 2026. Bucureștenii au fost chestionați cu privire la criza guvernamentală, dar și la opțiunile lor privind partidele politice. 

Studiul a surprins opiniile bucureștenilor cu privire la actuala criză politică de proporții cu care se confruntă România.

54% dintre bucureșteni doresc plecarea lui Bolojan din fruntea Guvernului

Astfel, arată analiza, 67% dintre bucureșteni spun că au auzit despre tensiunile din coaliția de guvernare, soldate cu ieșirea PSD de la guvernare. Alți 21% au auzit de criza politică, dar nu sunt foarte în temă.

Un procent de 54% dintre respondenți consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze. Așadar, este vizibil că percepția negativă a respondenților din Capitală rămâne dominantă.

Sondajul realizat de CURS în București, în luna aprilie 2026, arată că nemulțumirea rămâne dominantă în Capitală. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 1073 persoane adulte din București, în perioada 22–25 aprilie 2026.

PSD, cel mai votat partid dacă ar fi alegeri duminica viitoare

La capitolul ce partid ar vota dacă ar fi alegeri duminica viitoare, participanții la studiu au optat pentru PSD. Social-democrații ar obține 22% din voturi, PNL 20% și AUR 20%. Sunt urmate de USR, partidul preferat de bucureșteni la ultimele alegeri, cu doar 16%. SENS ar avea 6%, PNRR-Piedone 5%, SOS România 5%, Partidul Oamenilor Tineri 2%, REPER 2% iar alte opțiuni 2%.

Referitor strict la Capitală, traficul și aglomerația sunt indicate de 27% dintre respondenți ca principala problemă. Urmează impozitele și taxele, cu 13%, și starea străzilor, cu 12%. Un procent covârșitor, de 63% dintre bucureștenii chestionați, consideră că metropola merge într-o direcție greșită. 31% consideră că direcția este bună, iar 6% nu se pronunță.

