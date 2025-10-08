Marcel Ciolacu demască actuala conducere: „Au început să se vadă minciunile. Deciziile luate nu au dus la așteptările promise”

Marcel Ciolacu, fostul premier al României, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că înainte de mandatul său au existat trei premieri PNL și a adăugat că măsurile luate de actuala guvernare nu au avut efectul promis.

Jurnalistul Ionuț Cristache i-a adresat fostului premier Ciolacu, următoarea întrebare: „Aceeași propagandă care v-a faultat, s-a pus, acum, în slujba lui Bolojan”

„Încep să se vadă anumite lucruri. Să vii, să uiți că înainte lui Ciolacu au fost trei prim-miniștrii PNL, că acest deficit a fost la toți cei trei prim-miniștrii. Eu sunt singurul care a lăsat autostrăzi, a mărit salariile la profesori, am făcut legea pensiilor. Au început să se vadă minciunile, deciziile luate nu au dus la așteptările pe care le-au avut. Măsurile pe care le-au luat nu au fost cele corecte”, a declarat Ciolacu.