30 ian. 2026, 18:44, Actualitate
Margherita, cea mai izolată cabană din Europa. În ce condiții te poți căsători în acest loc paradisiac
Situată în Alpii Italieni, la 4.554 de metri altitudine, Cabana Margherita este clădirea aflată la cea mai mare altitudine din Europa și una dintre cele mai izolate cabane montane din lume. Aflată pe vârful Punta Gnifetti, un vârf din Alpii Italieni, aproape de granița dintre Italia și Elveția, aceasta poartă numele reginei Margherita de Savoia, care a inaugurat-o în 1893, publică Click.

A fost deschisă inițial ca stație de cercetare pentru medicina la altitudini mari, ceea ce rămâne și astăzi, dar servește și ca o cabană montană utilată simplu pentru alpiniști. O noapte de cazare costă 150 de euro.

Margherita este una dintre numeroasele cabane din masivul Monte Rosa. Face parte, de asemenea, din cele mai mari cabane, alături de Cabana Monte Rosa și Cabana Gnifetti. Clădirea este deschisă vara, de la începutul lunii iunie până la începutul lunii septembrie, și oferă cazare pentru până la 70 de persoane, potrivit Oddity Central.

La Cabana Margherita, doar per pedes

O mică secțiune cu doar 12 paturi este disponibilă și iarna, pentru situațiile în care cineva este suficient de curajos să facă ascensiunea. Din 2017, primarul celei mai apropiate localități, Alagna Valsesia, a autorizat oficierea căsătoriilor civile, dar pentru a lua parte la o astfel de experiență unică trebuie să ai condiție fizică.

Clădirea situată la cea mai mare altitudine din Europa nu poate fi accesată cu elicopterul. Singura modalitate de a ajunge este pe jos, ceea ce durează de obicei două zile, necesită condiție fizică bună și cunoștințe solide de alpinism. Construcția cabanei a fost coordonată de Clubul Alpin Italian în 1889. Cabana a fost construită parțial în vale, apoi transportată la destinația finală cu ajutorul măgarilor și asamblată pe loc, conform Wikipedia.

În 1899 a fost adăugată o stație meteorologică. Cea mai scăzută temperatură înregistrată a fost –41 °C în iarna 1928–1929. În ultimii ani, cea mai scăzută a fost –37,5 °C, înregistrată pe 25 ianuarie 2005. O restaurare completă a început în 1977. Cabana originală a fost demontată și înlocuită cu actuala clădire, construită în Valsesia, în localitatea Failungo Superiore, care a fost inaugurată în 1980.

