Prima pagină » Știri politice » Raluca Turcan îl ceartă pe Nicușor Dan că întârzie cu raportul anulării alegerilor. „Sunt foarte mulți oameni în România care așteaptă să afle”

Raluca Turcan îl ceartă pe Nicușor Dan că întârzie cu raportul anulării alegerilor. „Sunt foarte mulți oameni în România care așteaptă să afle”

30 ian. 2026, 18:40, Știri politice
Raluca Turcan îl ceartă pe Nicușor Dan că întârzie cu raportul anulării alegerilor.

Raluca Turcan a declarat, vineri, la Sibiu, că întârzierea prezentării raportului referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024 costă din punct de vedere politic atât actuala coaliție, cât și PNL.

„Orice zi de întârziere a prezentării argumentelor care au condus la anularea alegerilor prezidențiale reprezintă o zi în care poate că nu crește neîncrederea oamenilor în actuala structură a statului român, dar, cu siguranță, eforturile de credibilizare au un efect mai mic. (…) Și aceasta este o problemă, pentru că, din perspectiva mea, cred că sunt foarte mulți oameni în România care așteaptă să afle, cu argumente credibile, ce s-a întâmplat exact în momentul anulării alegerilor”, a declarat, într-o conferință de presă, Raluca Turcan, lider al PNL Sibiu, fost vicepremier și președinte interimar al PNL, potrivit Agerpres.

Raluca Turcan și-a arătat îngrijorarea cu privire la încrederea scăzută în instituțiile statului român.

„Ați văzut și dumneavoastră sondajele de opinie, există o încredere scăzută în Parlament, Guvern, Președinție, autorități în general”, a spus liderul PNL Sibiu.

Promisiunile lui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a anunțat, la începutul lunii decembrie 2025, că raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 va fi prezentat, cel mai probabil, la finalul lui ianuarie 2026.

„Ce este cert că s-a schimbat este conștientizarea noastră asupra acestei campanii de dezinformare, manipulare din partea Rusiei. Eu, ca om politic și persoană oarecum informată, vă spun sincer că, înainte de momentul 6 decembrie anul trecut (n.r. 2024), mi se părea că lucrul ăsta este unul absolut periferic și ne-am dat seama că nu este.

Deci, eu cred că ăsta este un lucru pe care ca societate l-am învățat. După aceea, de la momentul respectiv și de la dubiul pe care, fără discuție, o decizie ca asta l-a dat și românilor și partenerilor noștri despre cât de viabilă e democrația noastră, cred că au apărut suficiente informații care să explice acea decizie”, a susținut șeful statului, într-o declarație acordată presei în 3 decembrie 2025.

