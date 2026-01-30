Prima pagină » Știri politice » Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski despre securitatea energetică a Ucrainei și a României

Președintele Nicușor Dan a avut o convorbire telefonică, vineri, cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, cu care a discutat despre securitatea energetică a Ucrainei și României.

„Am discutat cu Nicușor Dan despre proiectele energetice comune, care pot întări considerabil securitatea energetică a Ucrainei și a României. Este important să implementăm totul. Echipele noastre vor continua discuțiile la nivel ministerial. Mulțumesc domnului președinte și poporului român pentru sprijin”, a transmis Volodimir Zelenski pe Facebook.

