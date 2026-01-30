SUA și Rusia ar putea intra într-o nouă cursă a înarmărilor nucleare, pentru prima dată de la Războiul Rece. Tratatul actual expiră într-o săptămână

Statele Unite și Rusia ar putea intra într-o nouă cursă a înarmărilor nucleare pentru prima dată de la Războiul Rece, cu excepția cazului în care cele două ajung la un acord de ultim moment înainte de expirarea actualului tratat în mai puțin de o săptămână, scrie Reuters.

Tratatul START urmează să expire pe 5 februarie, iar fără acesta nu ar mai exista constrângeri asupra arsenalelor nucleare cu rază lungă de acțiune, pentru prima dată de când Richard Nixon și Leonid Brejnev au semnat acordul în 1972.

Putin vrea un „gentlemen agreement” de un an

Vladimir Putin a propus ca Statele Unite și Rusia să respecte limitele existente privind rachetele și focoasele nucleare pentru încă un an, dar Donald Trump nu a răspuns încă oficial la această propunere. Președintele american a declarat luna aceasta că „dacă expiră, atunci expiră”, iar tratatul ar trebui înlocuit cu unul mai bun.

Unii politicieni americani susțin că Trump ar trebui să respingă oferta lui Putin, iar SUA să își extindă arsenalul nuclear pentru a contracara o acumulare rapidă de arme nucleare din partea unei a treia puteri – China.

Trump urmărește denuclearizarea?

Donald Trump spune că dorește să urmărească denuclearizarea atât a Rusiei, cât și a Chinei. Cu toate acestea, chinezii consideră că este nerezonabil să se aștepte ca Beijingul să se alăture unor discuții despre dezarmare alături de două țări ale căror arsenale sunt încă mult mai mari decât ale sale.

Încă din timpul Războiului Rece, atunci când Statele Unite și Uniunea Sovietică se amenințau reciproc cu „distrugerea reciprocă asigurată” în caz de război nuclear, ambele state au considerat tratatele de limitare a armelor ca o modalitate de a preveni fie o neînțelegere letală, fie o cursă a înarmărilor care ar fi ruinat economiile ambelor puteri.

Acest tratat nu doar că stabilește anumite limite numerice pentru rachete și ogive nucleare, dar impune părților și schimb de informații. În lipsa unui astfel de tratat, fiecare parte ar fi obligată să acționeze conform celor mai pesimiste ipoteze cu privire la armele pe care cealaltă țară le produce, testează și desfășoară.

„Este un proces autosustenabil. Și, bineînțeles, dacă există o cursă a înarmărilor nereglementată, lucrurile vor deveni destul de destabilizatoare”, a declarat Nikolai Sokov, un fost negociator de arme rus.

Rusia a dezvoltat noi capabilități militare care nu se încadrează în prevederile START

Înlocuirea acestuia cu un nou tratat nu ar fi o sarcină simplă. Rusia a dezvoltat noi sisteme cu capacitate nucleară – racheta de croazieră Burevestnik, racheta hipersonică Oreshnik și torpila Poseidon – care nu se încadrează în cadrul noului START. Iar Trump a anunțat planuri pentru un sistem de apărare antirachetă „Golden Dome” cu bază spațială, pe care Moscova îl consideră o încercare de a schimba echilibrul strategic.

Acesta limitează numărul de focoase strategice desfășurate la 1.550 de fiecare parte, cu maximum 700 de sisteme pentru a le lansa de pe uscat, mare sau aer, prin rachete balistice intercontinentale, rachete lansate de submarine sau bombardiere grele.

China are un arsenal în creștere care nu e limitat de niciun tratat

Între timp, arsenalul Chinei este în creștere, necontrolat de acordurile dintre Washington și Moscova. Beijingul are acum aproximativ 600 de focoase nucleare, iar Pentagonul estimează că va avea peste 1.000 până în 2030.

O comisie bipartizană a Congresului a declarat în 2023 că Statele Unite se confruntă acum cu o „provocare existențială” nu din partea unuia, ci a doi colegi nucleari și trebuie să fie pregătite pentru războaie simultane cu Rusia și China.

Recomandările autorului: