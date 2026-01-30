Prima pagină » Știri externe » SUA și Rusia ar putea intra într-o nouă cursă a înarmărilor nucleare, pentru prima dată de la Războiul Rece. Tratatul actual expiră într-o săptămână

SUA și Rusia ar putea intra într-o nouă cursă a înarmărilor nucleare, pentru prima dată de la Războiul Rece. Tratatul actual expiră într-o săptămână

30 ian. 2026, 19:14, Știri externe
SUA și Rusia ar putea intra într-o nouă cursă a înarmărilor nucleare, pentru prima dată de la Războiul Rece. Tratatul actual expiră într-o săptămână

Statele Unite și Rusia ar putea intra într-o nouă cursă a înarmărilor nucleare pentru prima dată de la Războiul Rece, cu excepția cazului în care cele două ajung la un acord de ultim moment înainte de expirarea actualului tratat în mai puțin de o săptămână, scrie Reuters.

Tratatul START urmează să expire pe 5 februarie, iar fără acesta nu ar mai exista constrângeri asupra arsenalelor nucleare cu rază lungă de acțiune, pentru prima dată de când Richard Nixon și Leonid Brejnev au semnat acordul în 1972.

Putin vrea un „gentlemen agreement” de un an

Vladimir Putin a propus ca Statele Unite și Rusia să respecte limitele existente privind rachetele și focoasele nucleare pentru încă un an, dar Donald Trump nu a răspuns încă oficial la această propunere. Președintele american a declarat luna aceasta că „dacă expiră, atunci expiră”, iar tratatul ar trebui înlocuit cu unul mai bun.

Unii politicieni americani susțin că Trump ar trebui să respingă oferta lui Putin, iar SUA să își extindă arsenalul nuclear pentru a contracara o acumulare rapidă de arme nucleare din partea unei a treia puteri – China.

Trump urmărește denuclearizarea?

Donald Trump spune că dorește să urmărească denuclearizarea atât a Rusiei, cât și a Chinei. Cu toate acestea, chinezii consideră că este nerezonabil să se aștepte ca Beijingul să se alăture unor discuții despre dezarmare alături de două țări ale căror arsenale sunt încă mult mai mari decât ale sale.

Încă din timpul Războiului Rece, atunci când Statele Unite și Uniunea Sovietică se amenințau reciproc cu „distrugerea reciprocă asigurată” în caz de război nuclear, ambele state au considerat tratatele de limitare a armelor ca o modalitate de a preveni fie o neînțelegere letală, fie o cursă a înarmărilor care ar fi ruinat economiile ambelor puteri.

Acest tratat nu doar că stabilește anumite limite numerice pentru rachete și ogive nucleare, dar impune părților și schimb de informații. În lipsa unui astfel de tratat, fiecare parte ar fi obligată să acționeze conform celor mai pesimiste ipoteze cu privire la armele pe care cealaltă țară le produce, testează și desfășoară.

„Este un proces autosustenabil. Și, bineînțeles, dacă există o cursă a înarmărilor nereglementată, lucrurile vor deveni destul de destabilizatoare”, a declarat Nikolai Sokov, un fost negociator de arme rus.

Rusia a dezvoltat noi capabilități militare care nu se încadrează în prevederile START

Înlocuirea acestuia cu un nou tratat nu ar fi o sarcină simplă. Rusia a dezvoltat noi sisteme cu capacitate nucleară – racheta de croazieră Burevestnik, racheta hipersonică Oreshnik și torpila Poseidon – care nu se încadrează în cadrul noului START. Iar Trump a anunțat planuri pentru un sistem de apărare antirachetă „Golden Dome” cu bază spațială, pe care Moscova îl consideră o încercare de a schimba echilibrul strategic.

Acesta limitează numărul de focoase strategice desfășurate la 1.550 de fiecare parte, cu maximum 700 de sisteme pentru a le lansa de pe uscat, mare sau aer, prin rachete balistice intercontinentale, rachete lansate de submarine sau bombardiere grele.

China are un arsenal în creștere care nu e limitat de niciun tratat

Între timp, arsenalul Chinei este în creștere, necontrolat de acordurile dintre Washington și Moscova. Beijingul are acum aproximativ 600 de focoase nucleare, iar Pentagonul estimează că va avea peste 1.000 până în 2030.

O comisie bipartizană a Congresului a declarat în 2023 că Statele Unite se confruntă acum cu o „provocare existențială” nu din partea unuia, ci a doi colegi nucleari și trebuie să fie pregătite pentru războaie simultane cu Rusia și China.

Recomandările autorului:

Donald Trump numește un nou șef al Fed. După aprobarea din Senat, Kevin Walsh va conduce cea mai importantă bancă centrală din lume

Departamentul de Justiție al SUA a publicat un nou lot de documente din dosarul Epstein: peste 3 milioane de pagini, poze și videoclipuri

🚨 Fostul prezentator CNN Don Lemon a fost arestat de autorități după ce a protestat împotriva ICE. Ce acuzații i se aduc

Recomandarea video

Citește și

SĂNĂTATE Organizația Mondială a Sănătății face apel la calm: Virusul Nipah nu prezintă un risc pandemic major
19:43
Organizația Mondială a Sănătății face apel la calm: Virusul Nipah nu prezintă un risc pandemic major
SCANDALOS Încă un stat în care democrația a fost anulată. Junta militară din Burkina Faso interzice partidele politice: „Pluralismul divizează cetățenii”
19:11
Încă un stat în care democrația a fost anulată. Junta militară din Burkina Faso interzice partidele politice: „Pluralismul divizează cetățenii”
TENSIUNI ⁠Regele Danemarcei a anunțat efectuarea unei vizite în Groenlanda pe fondul tensiunilor dintre Trump și UE
18:58
⁠Regele Danemarcei a anunțat efectuarea unei vizite în Groenlanda pe fondul tensiunilor dintre Trump și UE
ULTIMA ORĂ Departamentul de Justiție al SUA a publicat un nou lot de documente din dosarul Epstein: peste 3 milioane de pagini, poze și videoclipuri
18:39
Departamentul de Justiție al SUA a publicat un nou lot de documente din dosarul Epstein: peste 3 milioane de pagini, poze și videoclipuri
RĂZBOI Emmanuel Macron și Olaf Scholz, dați de gol de fostul premier al Poloniei. Ce credeau când Rusia a atacat Ucraina
18:32
Emmanuel Macron și Olaf Scholz, dați de gol de fostul premier al Poloniei. Ce credeau când Rusia a atacat Ucraina
TEHNOLOGIE Laptopurile și telefoanele vor deveni produse de lux. Producătorii de cipuri avertizează: Criza cipurilor provocată de AI va fi mult mai gravă
18:28
Laptopurile și telefoanele vor deveni produse de lux. Producătorii de cipuri avertizează: Criza cipurilor provocată de AI va fi mult mai gravă
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Cancan.ro
A murit canotoarea Florentina Filipovici, la doar 32 de ani 3 copii au rămas acum orfani de mamă 😢
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
Digi24
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
Cancan.ro
Părinții ucigașului lui Mario din Cenei, DECĂZUȚI din DREPTURI! Unde va fi dus minorul de 13 ani și ce se va întâmpla cu el de azi înainte
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Un producător auto premium introduce lâna peste tot la interior. De ce a decis asta?
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Oamenii de știință ar fi descoperit o formă de viață necunoscută
ACTUALITATE Preţuri surprinzătoare la roşiile româneşti: până la 100 de lei kilogramul, rivalizând cu cireşele
19:49
Preţuri surprinzătoare la roşiile româneşti: până la 100 de lei kilogramul, rivalizând cu cireşele
O băutură tradițională din Europa de Est, supranumită „Coca-Cola comunismului” sau „Guinness-ul sovietic”, a revenit pe piață. Unde e foarte populară
19:24
O băutură tradițională din Europa de Est, supranumită „Coca-Cola comunismului” sau „Guinness-ul sovietic”, a revenit pe piață. Unde e foarte populară
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski despre securitatea energetică a Ucrainei și a României
19:20
Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski despre securitatea energetică a Ucrainei și a României
ECONOMIE Purtătorul de cuvânt al BNR spune că Guvernul nu trebuie să mai introducă taxe noi, măsurile actuale sunt suficiente pentru reducerea deficitului
19:01
Purtătorul de cuvânt al BNR spune că Guvernul nu trebuie să mai introducă taxe noi, măsurile actuale sunt suficiente pentru reducerea deficitului
UTILE Taxa de drum în Europa. Ce schimbări, prețuri și moduri de achiziție a vinietei sunt în 2026
19:00
Taxa de drum în Europa. Ce schimbări, prețuri și moduri de achiziție a vinietei sunt în 2026
SCANDAL „Trebuie să facă proba!” Ilie Bolojan se ceartă cu Rareș Bogdan și sugerează că fostul prim-vicepreședinte PNL este mincinos
18:53
„Trebuie să facă proba!” Ilie Bolojan se ceartă cu Rareș Bogdan și sugerează că fostul prim-vicepreședinte PNL este mincinos

Cele mai noi

Trimite acest link pe