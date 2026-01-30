Prima pagină » Actualitate » O băutură tradițională din Europa de Est, supranumită „Coca-Cola comunismului” sau „Guinness-ul sovietic”, a revenit pe piață. Unde e foarte populară

O băutură tradițională din Europa de Est, supranumită „Coca-Cola comunismului” sau „Guinness-ul sovietic”, a revenit pe piață. Unde e foarte populară

30 ian. 2026, 19:24, Actualitate
O băutură tradițională din Europa de Est, supranumită „Coca-Cola comunismului” sau „Guinness-ul sovietic”, a revenit pe piață. Unde e foarte populară
FOTO - Caracter ilustrativ

O băutură tradițională din Europa de Est, asociată cu vremuri de austeritate și rafturi goale, a devenit noua obsesie a hipsterilor preocupați de sănătate. Este vorba de Kvass, supranumit ironic „Coca-Cola comunismului” sau „Guinness-ul sovietic”, începe să câștige teren în Marea Britanie, profitând de valul global de interes pentru produsele fermentate, potrivit csid.ro.

Este o băutură fermentată, plină de probiotice și ușor alcoolizată. Pe lângă probiotice, băutura conține vitaminele B și E, asociate cu sănătatea pielii, părului și metabolismului..

Disponibil în lanțuri mari de supermarketuri, kvass-ul este promovat ca următorul mare succes după kefir, kombucha și kimchi, iar comercianții mizează pe faptul că publicul urban, atent la ingrediente și la impactul asupra sănătății, este pregătit pentru o alternativă nouă, dar cu rădăcini vechi.

Kvass-ul este o băutură fermentată obținută din cereale, fructe, legume sau chiar pâine veche, iar procesul de fermentație îi conferă un conținut bogat de probiotice, benefice pentru digestie și sistemul imunitar.

Kvass-ul este ușor alcoolizat, cu un conținut de alcool de până la 1,2%, ceea ce îl face perfect adaptat boomului actual al băuturilor „no/low alcohol”. Pentru consumatorii care caută gust, dar evită alcoolul, kvass-ul oferă o soluție atractivă și neobișnuită.

Originile Kvass-ului

Kvass-ul își are originile în perioada sovietică, când resursele erau limitate, iar populația trebuia să găsească modalități ingenioase de a valorifica resturile alimentare. În mod tradițional, era preparat din pâine de secară învechită, lăsată la fermentat câteva zile la temperatura camerei.

Până în anii ’80, kvass-ul era vândut plat, dar ulterior a fost carbonatat pentru a concura cu băuturile carbogazoase occidentale apărute după căderea Uniunii Sovietice. În multe regiuni, era considerat chiar mai sigur decât apa, datorită acidității care distrugea bacteriile dăunătoare.

Acum, această băutura este reinterpretată de berării artizanale, care lansează ediții sezoniere, și de start-up-uri care o prezintă într-un ambalaj modern, minimalist.

Cine a adus această băutură în prim-plan

Anton Puzorjov, fondatorul Quas Drinks din Edinburgh, descrie kvass-ul drept băutura sa preferată. Originar din Estonia, acesta spune că a fost surprins de lipsa alternativelor sănătoase, non-alcoolice, pe piața britanică. Kvass-ul său este produs din ingrediente naturale, vegane, și folosește fermentație mixtă, cu bacterii și drojdii.

„Există Coca-Cola, dar pentru consumatorii preocupați de sănătate, inclusiv pentru mine, nu este o opțiune bună. Mult timp, la evenimente sociale, ajungeam să beau doar apă”, spune el.

FOTO – Caracter ilustrativ

Un fenomen similar se întâmplă și în Londra, unde o tânără din Lituania a început să producă kvass artizanal în propria bucătărie din Shoreditch. Brandul ei, aflat în pregătire pentru lansare în 2026, va include arome precum secară cu cireșe, secară cu stafide și portocală.

Kvass-ul, vedetă pe rețelele sociale

Mai mult, Pe TikTok și Instagram, pasionații de produsele fermentate postează rețete de kvass din sfeclă, mere sau pâine învechită, promovând ideea de sustenabilitate și „zero waste”. Unii utilizatori chiar îl descriu drept „miracol pentru intestin”, iar alții spun că ar putea deveni următorul trend după matcha și kombucha.

Popularitatea kvass-ului se înscrie într-un trend mai larg, studii recente arătând că alimentele fermentate pot reduce balonarea, îmbunătăți tranzitul intestinal și susține sănătatea metabolică. Unele cercetări sugerează chiar o posibilă influență pozitivă asupra stării de spirit, prin conexiunea intestin–creier.

„Probioticele ajută digestia și susțin microbiomul intestinal. Teoretic, ele pot reduce și riscul de cancer colorectal prin diversificarea florei intestinale”, explică dr. Sean Preston, gastroenterolog consultant.

Piața globală a alimentelor fermentate este estimată la 67 de miliarde de lire sterline și se așteaptă să crească de cinci ori în următorul deceniu.

Autorul mai recomandă:

Cum dozatoarele comerciale de apă pot deveni surse de contaminare microbiană, potrivit experților. Ce arată un studiu

Care sunt cele mai VALOROASE branduri din lume. Companiile din domeniul tehnologiei domină topul

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Preţuri surprinzătoare la roşiile româneşti: până la 100 de lei kilogramul, rivalizând cu cireşele
19:49
Preţuri surprinzătoare la roşiile româneşti: până la 100 de lei kilogramul, rivalizând cu cireşele
UTILE Taxa de drum în Europa. Ce schimbări, prețuri și moduri de achiziție a vinietei sunt în 2026
19:00
Taxa de drum în Europa. Ce schimbări, prețuri și moduri de achiziție a vinietei sunt în 2026
SCANDAL „Trebuie să facă proba!” Ilie Bolojan se ceartă cu Rareș Bogdan și sugerează că fostul prim-vicepreședinte PNL este mincinos
18:53
„Trebuie să facă proba!” Ilie Bolojan se ceartă cu Rareș Bogdan și sugerează că fostul prim-vicepreședinte PNL este mincinos
INEDIT Margherita, cea mai izolată cabană din Europa. În ce condiții te poți căsători în acest loc paradisiac
18:44
Margherita, cea mai izolată cabană din Europa. În ce condiții te poți căsători în acest loc paradisiac
ACTUALITATE Ca la 20 de ani, multe griji și fără bani. Explicația specialiștilor pentru starea de epuizare a tinerilor
18:00
Ca la 20 de ani, multe griji și fără bani. Explicația specialiștilor pentru starea de epuizare a tinerilor
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan constată că românii au obosit „total”, pentru că nu văd rezultatele guvernării sale. Premierul nu exclude să adopte reforma administrației publice prin OUG. Ce spune de pensiile speciale și CCR
17:31
Ilie Bolojan constată că românii au obosit „total”, pentru că nu văd rezultatele guvernării sale. Premierul nu exclude să adopte reforma administrației publice prin OUG. Ce spune de pensiile speciale și CCR
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Cancan.ro
A murit canotoarea Florentina Filipovici, la doar 32 de ani 3 copii au rămas acum orfani de mamă 😢
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
Digi24
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
Cancan.ro
Părinții ucigașului lui Mario din Cenei, DECĂZUȚI din DREPTURI! Unde va fi dus minorul de 13 ani și ce se va întâmpla cu el de azi înainte
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Un producător auto premium introduce lâna peste tot la interior. De ce a decis asta?
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Oamenii de știință ar fi descoperit o formă de viață necunoscută
SĂNĂTATE Organizația Mondială a Sănătății face apel la calm: Virusul Nipah nu prezintă un risc pandemic major
19:43
Organizația Mondială a Sănătății face apel la calm: Virusul Nipah nu prezintă un risc pandemic major
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski despre securitatea energetică a Ucrainei și a României
19:20
Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski despre securitatea energetică a Ucrainei și a României
CONTROVERSĂ SUA și Rusia ar putea intra într-o nouă cursă a înarmărilor nucleare, pentru prima dată de la Războiul Rece. Tratatul actual expiră într-o săptămână
19:14
SUA și Rusia ar putea intra într-o nouă cursă a înarmărilor nucleare, pentru prima dată de la Războiul Rece. Tratatul actual expiră într-o săptămână
SCANDALOS Încă un stat în care democrația a fost anulată. Junta militară din Burkina Faso interzice partidele politice: „Pluralismul divizează cetățenii”
19:11
Încă un stat în care democrația a fost anulată. Junta militară din Burkina Faso interzice partidele politice: „Pluralismul divizează cetățenii”
ECONOMIE Purtătorul de cuvânt al BNR spune că Guvernul nu trebuie să mai introducă taxe noi, măsurile actuale sunt suficiente pentru reducerea deficitului
19:01
Purtătorul de cuvânt al BNR spune că Guvernul nu trebuie să mai introducă taxe noi, măsurile actuale sunt suficiente pentru reducerea deficitului
TENSIUNI ⁠Regele Danemarcei a anunțat efectuarea unei vizite în Groenlanda pe fondul tensiunilor dintre Trump și UE
18:58
⁠Regele Danemarcei a anunțat efectuarea unei vizite în Groenlanda pe fondul tensiunilor dintre Trump și UE

Cele mai noi

Trimite acest link pe