Prima pagină » Actualitate » „Trebuie să facă proba!” Ilie Bolojan se ceartă cu Rareș Bogdan și sugerează că fostul prim-vicepreședinte PNL este mincinos

„Trebuie să facă proba!” Ilie Bolojan se ceartă cu Rareș Bogdan și sugerează că fostul prim-vicepreședinte PNL este mincinos

30 ian. 2026, 18:53, Actualitate

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a vorbit în interviul pentru G4Media despre „campaniile de atacuri” la adresa sa și l-a contrat pe fostul prim – vicepreședinte PNL, Rareș Bogdan, care l-a criticat dur zilele trecute. Bolojan crede despre el că nu are un stil autoritar, însă colegii săi din partid nu spun întotdeauna adevărul.

Ilie Bolojan: „Nu stilul autoritar mi s-a reproșat”

„Nu stilul autoritar mi s-a reproșat. Înțeleg că domnul Rareș Bogdan a făcut o afirmație: de exemplu că primarii care au făcut declarații împotriva Guvernului au fost controlați prin corpul de control.

I-am dat un telefon după aceea să-mi spună dacă sunt astfel de situații, a zis că verifică și mă sună. Să spună care dintre primării – transpolitic – au fost controlate pentru că un primar l-a criticat pe premier”, a spus Bolojan.

Ilie Bolojan după ce l-a sunat pe Rareș Bogdan: „Trebuie să facă proba!”

Întrebat dacă Rareș Bogdan a mințit, Bolojan a răspuns: „Trebuie să facă proba. Altfel face afirmații care n-au niciun fel de acoperire”.

Premierul României: „Finanțele trebuie să îi execute pe toți cei care fac rețineri la sursă în mod ilegal”

Șeful Executivului susține că n-a trimis Corpul de Control la Primăria din Cavnic dar consideră că ministerul de Finanțe trebuie să îi execute pe toți cei care fac rețineri la sursă ilegal:

„Dacă o primărie reține la sursă contribuțiile la asigurările sociale nu trebuie să respecte aceleași reguli ca orice angajator?

Finanțele trebuie să îi execute pe toți cei care fac rețineri la sursă în mod ilegal, indiferent dacă sunt persoane juridice private sau publice.

Corpul de control al Guvernului nu a fost la Cavnic și nu a fost la nicio altă autoritate locală din România. Faptul că Finanțele se duc în control, faptul că Curtea de Conturi se duce în control, faptul că Corpul de control a unui prefect sau altul se duce în control – asta este o procedură standard și când am fost primar primeam zeci de controale pentru că aceasta este o procedură normală să se verifice lucrurile”.

Zilele trecute, Rareș Bogdan l-a criticat pe Ilie Bolojan: i-a spus că toată ziua stă încruntat, parcă taie ceva și că este apropiat mai mult de USR decât de propriul partid.

Și liderul PNL de la Ilfov, Hubert Thuma, i-a transmis lui Bolojan că nu dorește ca sumele produse în comunitățile locale să fie „confiscate de bugetul central”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Ilie Bolojan i-a stricat anul sabatic lui Rareș Bogdan: „După un an de tăcere m-am hotărât să vorbesc pentru că am stat destul. Stă toată ziua încruntat, parca taie ceva”

Scandal uriaș în inima PNL. Rareș Bogdan acuză că unii membri din conducere „sunt mai apropiați de USR decât de propriul partid”

După Rareș Bogdan, un alt greu din PNL iese la rampă și îl atacă pe Bolojan frontal: „Nu ne dorim ca sumele produse în comunitățile noastre să fie confiscate de bugetul central”. Ce spunea primarul Bolojan în 2017

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Preţuri surprinzătoare la roşiile româneşti: până la 100 de lei kilogramul, rivalizând cu cireşele
19:49
Preţuri surprinzătoare la roşiile româneşti: până la 100 de lei kilogramul, rivalizând cu cireşele
O băutură tradițională din Europa de Est, supranumită „Coca-Cola comunismului” sau „Guinness-ul sovietic”, a revenit pe piață. Unde e foarte populară
19:24
O băutură tradițională din Europa de Est, supranumită „Coca-Cola comunismului” sau „Guinness-ul sovietic”, a revenit pe piață. Unde e foarte populară
UTILE Taxa de drum în Europa. Ce schimbări, prețuri și moduri de achiziție a vinietei sunt în 2026
19:00
Taxa de drum în Europa. Ce schimbări, prețuri și moduri de achiziție a vinietei sunt în 2026
INEDIT Margherita, cea mai izolată cabană din Europa. În ce condiții te poți căsători în acest loc paradisiac
18:44
Margherita, cea mai izolată cabană din Europa. În ce condiții te poți căsători în acest loc paradisiac
ACTUALITATE Ca la 20 de ani, multe griji și fără bani. Explicația specialiștilor pentru starea de epuizare a tinerilor
18:00
Ca la 20 de ani, multe griji și fără bani. Explicația specialiștilor pentru starea de epuizare a tinerilor
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan constată că românii au obosit „total”, pentru că nu văd rezultatele guvernării sale. Premierul nu exclude să adopte reforma administrației publice prin OUG. Ce spune de pensiile speciale și CCR
17:31
Ilie Bolojan constată că românii au obosit „total”, pentru că nu văd rezultatele guvernării sale. Premierul nu exclude să adopte reforma administrației publice prin OUG. Ce spune de pensiile speciale și CCR
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Cancan.ro
A murit canotoarea Florentina Filipovici, la doar 32 de ani 3 copii au rămas acum orfani de mamă 😢
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
Digi24
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
Cancan.ro
Părinții ucigașului lui Mario din Cenei, DECĂZUȚI din DREPTURI! Unde va fi dus minorul de 13 ani și ce se va întâmpla cu el de azi înainte
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Un producător auto premium introduce lâna peste tot la interior. De ce a decis asta?
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Oamenii de știință ar fi descoperit o formă de viață necunoscută
SĂNĂTATE Organizația Mondială a Sănătății face apel la calm: Virusul Nipah nu prezintă un risc pandemic major
19:43
Organizația Mondială a Sănătății face apel la calm: Virusul Nipah nu prezintă un risc pandemic major
ULTIMA ORĂ Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski despre securitatea energetică a Ucrainei și a României
19:20
Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski despre securitatea energetică a Ucrainei și a României
CONTROVERSĂ SUA și Rusia ar putea intra într-o nouă cursă a înarmărilor nucleare, pentru prima dată de la Războiul Rece. Tratatul actual expiră într-o săptămână
19:14
SUA și Rusia ar putea intra într-o nouă cursă a înarmărilor nucleare, pentru prima dată de la Războiul Rece. Tratatul actual expiră într-o săptămână
SCANDALOS Încă un stat în care democrația a fost anulată. Junta militară din Burkina Faso interzice partidele politice: „Pluralismul divizează cetățenii”
19:11
Încă un stat în care democrația a fost anulată. Junta militară din Burkina Faso interzice partidele politice: „Pluralismul divizează cetățenii”
ECONOMIE Purtătorul de cuvânt al BNR spune că Guvernul nu trebuie să mai introducă taxe noi, măsurile actuale sunt suficiente pentru reducerea deficitului
19:01
Purtătorul de cuvânt al BNR spune că Guvernul nu trebuie să mai introducă taxe noi, măsurile actuale sunt suficiente pentru reducerea deficitului
TENSIUNI ⁠Regele Danemarcei a anunțat efectuarea unei vizite în Groenlanda pe fondul tensiunilor dintre Trump și UE
18:58
⁠Regele Danemarcei a anunțat efectuarea unei vizite în Groenlanda pe fondul tensiunilor dintre Trump și UE

Cele mai noi

Trimite acest link pe