„Trebuie să facă proba!” Ilie Bolojan se ceartă cu Rareș Bogdan și sugerează că fostul prim-vicepreședinte PNL este mincinos

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a vorbit în interviul pentru G4Media despre „campaniile de atacuri” la adresa sa și l-a contrat pe fostul prim – vicepreședinte PNL, Rareș Bogdan, care l-a criticat dur zilele trecute. Bolojan crede despre el că nu are un stil autoritar, însă colegii săi din partid nu spun întotdeauna adevărul.

Ilie Bolojan: „Nu stilul autoritar mi s-a reproșat”

„Nu stilul autoritar mi s-a reproșat. Înțeleg că domnul Rareș Bogdan a făcut o afirmație: de exemplu că primarii care au făcut declarații împotriva Guvernului au fost controlați prin corpul de control.

I-am dat un telefon după aceea să-mi spună dacă sunt astfel de situații, a zis că verifică și mă sună. Să spună care dintre primării – transpolitic – au fost controlate pentru că un primar l-a criticat pe premier”, a spus Bolojan.

Ilie Bolojan după ce l-a sunat pe Rareș Bogdan: „Trebuie să facă proba!”

Întrebat dacă Rareș Bogdan a mințit, Bolojan a răspuns: „Trebuie să facă proba. Altfel face afirmații care n-au niciun fel de acoperire”.

Premierul României: „Finanțele trebuie să îi execute pe toți cei care fac rețineri la sursă în mod ilegal”

Șeful Executivului susține că n-a trimis Corpul de Control la Primăria din Cavnic dar consideră că ministerul de Finanțe trebuie să îi execute pe toți cei care fac rețineri la sursă ilegal:

„Dacă o primărie reține la sursă contribuțiile la asigurările sociale nu trebuie să respecte aceleași reguli ca orice angajator?

Finanțele trebuie să îi execute pe toți cei care fac rețineri la sursă în mod ilegal, indiferent dacă sunt persoane juridice private sau publice.

Corpul de control al Guvernului nu a fost la Cavnic și nu a fost la nicio altă autoritate locală din România. Faptul că Finanțele se duc în control, faptul că Curtea de Conturi se duce în control, faptul că Corpul de control a unui prefect sau altul se duce în control – asta este o procedură standard și când am fost primar primeam zeci de controale pentru că aceasta este o procedură normală să se verifice lucrurile”.

Zilele trecute, Rareș Bogdan l-a criticat pe Ilie Bolojan: i-a spus că toată ziua stă încruntat, parcă taie ceva și că este apropiat mai mult de USR decât de propriul partid.

Și liderul PNL de la Ilfov, Hubert Thuma, i-a transmis lui Bolojan că nu dorește ca sumele produse în comunitățile locale să fie „confiscate de bugetul central”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI