În timp ce toată Asia a urmărit alegerile organizate de junta militară din Myanmar, considerate de jurnaliști străini drept „un simulacru”, încă un stat african ajunge controlat de o dictatură africană.

Burkina Faso a interzis toate partidele politice, declarând că această măsură este necesară pentru a menține unitatea națională și a reforma guvernarea politică, potrivit BBC. Ministrul de Interne Emile Zerbo a explicat că interdicția are ca scop „reconstruirea statului” după numeroasele „abuzuri” ale sistemului pluralist. Zerbo a spus că pluralismul politic a promovat „divizarea” cetățenilor și „erodarea” țesăturii sociale.

Partidele politice au fost desființate

Conducerea condusă de militari a anulat efectiv toate alegerile, invocând instabilitatea de când a preluat puterea în urma unei lovituri de stat din 2022. Junta militară este condusă de căpitanul Ibrahim Traore. Toate activele partidelor au fost transferate către stat, iar adunările publice au fost interzise.

Burkina Faso a avut peste 100 de partide politice înregistrate înaintea loviturii de stat. 15 dintre acestea au ajuns în parlament după alegerile generale din 2020.

Opinii pro și contra

„Asta nu va ajuta să ducă țara mai departe. Nu suntem fericiți cu asta. Regimul promovează ideea că democrația este inutilă sau dăunătoare pentru Burkina”, a spus un membru al unui grup de societate civilă.

Un simpatizant al lui Traore a spus că „100 de partide politice duc la haos”.

„Fragmentarea duce la clientelism politic și la corupție, partidele ajungând să funcționeze mai degrabă ca niște afaceri aventuroase decât ca organizații civice”, a adăugat acesta.

Autorul recomandă: O lovitură de stat a avut loc în Benin, dar garda prezidențială a reluat controlul după câteva ore. Din 2020, în Africa au avut loc mai multe puciuri