În 2026, multe state europene și-au actualizat sistemele de taxare: unele au indexat prețuri, altele au introdus opțiuni noi pe termen scurt, iar digitalizarea a devenit regula, nu excepția. Pentru tine, asta înseamnă două lucruri: ai mai puține șanse să scapi netaxat și ai mai multe moduri în care poți greși, dacă te bazezi experiențele trecute.

În 2026, direcția e clară: vinietele devin tot mai digitale, controlul e tot mai automatizat, iar diferențele de preț între perioadele scurte și cele lungi sunt mai pronunțate. Asta te lovește direct dacă faci city break-uri sau drumuri de 2-3 zile, pentru că o vinietă de 10 zile sau 30 de zile poate părea “ieftină”, dar se adună rapid dacă traversezi 2-3 țări.

Taxare diferențiată

Un alt trend important e apariția taxării diferențiate, chiar și în țările care au mers ani la rând cu o singură listă de tarife. În practică, asta înseamnă că aceeași vinietă poate avea preț diferit în funcție de categoria vehiculului sau de standarde “eco”, iar tu trebuie să fii atent la ce selectezi când cumperi online. Dacă alegi greșit, amenda nu te întreabă dacă ai avut intenții bune.

Austria 2026

Austria rămâne una dintre țările unde ai nevoie de vinietă pentru autostrăzi și drumuri expres, iar în 2026 prețurile au urcat comparativ cu ce găseai în urmă cu câțiva ani. Pentru autoturisme, reperul care doare cel mai tare e vinieta anuală, dar și cea de 10 zile e relevantă, fiind “standardul” pentru tranzit spre Germania, Italia sau Elveția.

În linii mari, pentru 2026, trebuie să te aștepți la o vinietă de 10 zile în jurul a 12,80 euro, o vinietă de 2 luni în jurul a 32 euro și o vinietă anuală de 106,80 euro. Partea bună e că digitalul te scapă de lipit autocolant și de emoția că l-ai pus strâmb. Partea mai puțin bună e că digitalul te face și mai vizibil în sistem: camerele și verificările automate sunt peste tot, iar un “am uitat” se transformă rapid într-o sancțiune.

Ține cont și de capcana clasică din Austria: există și segmente cu taxă separată (tuneluri/trecători) unde vinieta nu ajută. Dacă îți planifici ruta doar cu ideea “am vinietă, sunt acoperit”, poți ajunge să plătești extra pe anumite porțiuni, mai ales în zonele alpine.

Ungaria: e-vinietă obligatorie și greșeli simple care costă scump

Ungaria e, pentru mulți români, prima țară de tranzit spre vest, iar sistemul lor de e-vinietă e simplu ca idee, dar neiertător la detalii. Ai nevoie de e-vinietă pentru autostrăzi și drumuri rapide taxate, iar verificarea se face automat, pe baza numărului de înmatriculare. Asta înseamnă că o literă greșită sau o categorie greșită de vehicul te poate costa ca și cum n-ai fi cumpărat nimic.

În 2026, tarifele sunt stabilite în forinți, nu în euro, iar platformele de vânzare îți pot afișa conversii diferite în funcție de curs. Ca regulă de bun-simț, dacă faci un tranzit scurt, te uiți de obicei la vinieta de 10 zile, iar dacă intri des în Ungaria, devine logică vinieta anuală. Atenția ta trebuie să meargă mai mult spre corectitudinea datelor din comandă decât spre “diferența de 1 euro”, pentru că sancțiunile sunt mult mai mari decât economia pe care o faci.

Dacă vrei să ieși rapid din țară spre vest, tratează Ungaria ca pe un punct de rutină: cumperi e-vinieta înainte să urci pe drumurile taxate, salvezi confirmarea și verifici de două ori numărul de înmatriculare. E una dintre cele mai eficiente metode de a evita o “surpriză” care apare abia când te întorci acasă.

Bulgaria, Cehia și Slovacia

Bulgaria e relevantă pentru tine dacă mergi spre Grecia sau Turcia și, în 2026, discuția importantă este apariția vinietei de o zi. Pentru drumuri scurte sau tranzit, o astfel de opțiune poate fi mai logică decât o vinietă de weekend sau de 7 zile, mai ales dacă intri și ieși în interval de 24 de ore. Totuși, prețurile și validitățile sunt afișate în leva, iar achiziția corectă depinde de data de start pe care o selectezi. Dacă alegi greșit ziua, ai toate șansele să fii “neacoperit” fix când ai nevoie.

Cehia este un exemplu bun de modernizare: în 2026 există inclusiv vinietă de 1 zi, pe lângă cele clasice de 10 zile, 30 de zile și 1 an. Ca ordine de mărime, pentru autoturisme, prețurile sunt în coroane cehe: aproximativ 210 CZK pentru 1 zi, 290 CZK pentru 10 zile, 460 CZK pentru 30 de zile și 2.440 CZK pentru 1 an, cu tarife speciale “eco” pentru anumite categorii. Practic, dacă treci Cehia într-un tranzit scurt, ai o opțiune mai flexibilă decât “10 zile la pachet”, dar trebuie să fii atent la tipul vinietei și la eligibilitate.

Slovacia rămâne o țară unde vinieta electronică este standard, iar pentru mulți șoferi români contează mai ales vinieta de 10 zile, fiind o zonă de tranzit spre Austria și Cehia. În 2026, pentru categoria de autoturisme, reperul notabil este vinieta anuală, care ajunge la 90 euro. Dacă mergi rar, nu te ajută, dar dacă faci drumuri repetate, ajunge să fie o investiție care te scapă de cumpărături repetate și de riscul de a uita.

Cum calculezi rapid “cât plătești să ieși din țară”

Dacă ieși din România spre vest pe ruta clasică (România–Ungaria–Austria), costul minim realist pentru taxe de drum începe cu e-vinieta din Ungaria plus vinieta de 10 zile din Austria, iar suma finală depinde de câte zile stai și pe ce drumuri urci efectiv. Dacă mai adaugi Slovacia sau Cehia în traseu, nu te mai gândești la o singură taxă, ci la un “pachet” de 2-4 viniete, fiecare cu reguli diferite.

Surprizele apar în trei locuri. Primul este confuzia între vinietă și taxele speciale pe segmente (tuneluri/pasuri) unde plătești separat, indiferent că ai vinietă.

Al doilea este selecția greșită a categoriei vehiculului sau completarea greșită a numărului.

Al treilea este cumpărarea de pe site-uri neoficiale care adaugă comisioane, îți vând “asistență” sau îți complică inutil procesul.

Ca strategie simplă, când pleci la drum: cumpără vinietele de pe platformele oficiale, fă capturi cu confirmarea și setează data de început corect. Dacă ai dubii, mai bine cumperi cu o zi în plus decât să crezi că “merge și așa”, pentru că amenzile sunt aproape mereu disproporționate față de economiile mici pe termen scurt.

