Prima pagină » Actualitate » După ce l-a susținut pe Nicușor Dan în campanie, acum Godină șterge pe jos cu Administrația Prezidențială: „Sunteți niște papagali penibili!” De ce l-au înfuriat oamenii președintelui pe polițistul-influencer

După ce l-a susținut pe Nicușor Dan în campanie, acum Godină șterge pe jos cu Administrația Prezidențială: „Sunteți niște papagali penibili!” De ce l-au înfuriat oamenii președintelui pe polițistul-influencer

Ruxandra Radulescu
10 nov. 2025, 21:20, Actualitate
După ce l-a susținut pe Nicușor Dan în campanie, acum Godină șterge pe jos cu Administrația Prezidențială: „Sunteți niște papagali penibili!” De ce l-au înfuriat oamenii președintelui pe polițistul-influencer

Polițistul Marian Godină și-a exprimat indignarea pe pagina de Facebook, după ce președintele Nicușor Dan l-a invitat la Recepția Oficială de la Cotroceni, cu ocazia zilei de 1 Decembrie. Staff-ul președintelui a stârnit revolta lui Godină, după ce l-a anunțat că nu poate veni cu soția sa la eveniment, deși inițial i s-a spus că acest aspect nu ar fi o problemă. 

Polițistul Marian Godină pare că nu este dispus să uite faptul că nu a fost invitat la evenimentul de învestire a președintelui Nicușor Dan, deși și-a exprimat susținerea față de acesta în timpul campaniei. Recent, polițistul i-a numit „oportuniști” pe cei care au fost prezenți la evenimentul respectiv, după ce  a intrat într-un nou conflict cu Administrația Prezidențială.

„Am postat în urmă cu ceva timp, de fapt la învestirea președintelui Nicușor Dan, despre supărarea mea de a nu fi fost invitat la acea ceremonie. A fost o reacție sinceră și curajoasă, nu mulți în locul meu ar fi avut curajul să își exprime public o astfel de trăire.

Oftica mea cea mai mare se trăgea din faptul că oameni din staful lui Nicușor Dan, ca niște adevărați oportuniști, se folosiseră de postări ale mele pentru a le afișa pe ditamai ecranul la un miting al lor. Dacă vreunul dintre cei care citesc asta spune că nu s-ar fi supărat în locul meu, probabil că încă nu sunt eu suficient de matur. Doar că eu știu cât hate mi-am luat și câte reclamații am avut, în timp ce mulți oportuniști se pozau pe acolo și postau pe Facebook”, a transmis Godină.

Marian Godină, scandal uriaș cu Administrația Prezidențială: „Sunt niște papagali penibili și ar trebui să le fie rușine de cât sunt de neghiobi. Și de oportuniști”

Marian Godină, scandal uriaș cu Administrația Prezidențială: „Sunt niște papagali penibili și ar trebui să le fie rușine de cât sunt de neghiobi. Și de oportuniști”

Marian Godină: „M-am aprins și am început să vorbesc”

Marian Godină a fost invitat la Recepția Oficială de la Cotroceni, cu ocazia zilei de 1 Decembrie și, inițial, i s-a spus că poate veni și alături de soția sa, Georgiana. Polițistul a avut parte de o surpriză extrem de neplăcută, atunci când a fost sunat a doua zi și de staff-ul lui Nicușor Dan și i s-a transmis că nu poate lua parte la eveniment alături de partenera de viață și că acest aspect va trebui „remediat”.

„Aseară, îmi scrie pe whatsapp un domn din staful lui Nicușor Dan (aveam numărul pentru că mă mai sunase și în trecut) și îmi spune că are bucuria să mă invite la Recepția Oficială de la Cotroceni, cu ocazia zilei de 1 Decembrie, adică de Ziua Națională a României.
Nu îi răspund nimic și o întreb pe Georgiana ce să fac. Ea, cunoscându-mă foarte bine, îmi zice să fiu cumpătat, să nu fiu orgolios și că poate ar trebui să merg.
Îi răspund domnului întrebându-l dacă pot merge cu soția mea, iar acesta zice: desigur. Îmi cere CNP-urile, al meu și al soției, pentru SPP și i le dau, fără să-i zic ferm că voi merge.
În seara asta îmi scrie din nou și mă întreabă dacă mă poate suna. Îi zic că da.
Mă sună și începe omul cu ditamai introducerea. Că e o problemă, că el a făcut ieri o excepție spunând că pot merge cu soția, dar că e presiune mare pe lista aceea, iar pentru că ieri mi-a zis că pot veni cu soția, azi trebuie să „remedieze”. Că pot merge doar singur. Exact ăsta a fost cuvântul folosit „să remedieze. Aici m-am cam aprins și am început să vorbesc eu, că până acolo eu ascultasem doar.”, a precizat Godină.

Marian Godină, mesaj pentru staff-ul lui Nicușor: „Să le fie rușine de cât sunt de neghiobi. Și de oportuniști”

Marian Godină a fost teribil de deranjat de exprimarea celor din staff-ul președintelui, referitor la soția sa, a cărei prezență la eveniment ” e văzută ca o greșeală”. Polițistul a lansat o tiradă la adresa personalului din staff-ului lui Nicușor pe care i-a numit: „papagali penibili”, „neghiobi” și „oportuniști”.

„I-am zis că eu nu am pus nicio presiune pe nicio listă, ei m-au invitat, nu am sunat eu pe nimeni nicăieri, iar faptul că prezența soției mele trebuie „remediată” înseamnă că e văzută ca o greșeală.
Nu știu cine pune presiune pe acea listă, probabil că sunt mulți lingăi și pupincuriști care vor să se vadă acolo, dar cu siguranță nu eu. Eu nu am ținut să apar acolo și nici nu am nevoie să apar pe acolo.
I-am mai zis la telefon că sunt niște papagali penibili și că ar trebui să le fie rușine de cât sunt de neghiobi. Și de oportuniști. I-am mai zis și ce să facă și cu ceremonia, și cu Nicușor, și cu recepția, și cu protocolul.
Soția mea e mai importantă pentru mine decât toți președinții din lume, iar prezența ei la vreun eveniment nu va trebui niciodată „remediată”. Papagalilor!
PS pe 1 Decembrie, pe lângă Ziua Națională, e și ziua în care am cerut-o pe Georgiana de soție.”, a conchis Marian Godină.

Citește și

ECONOMIE Inspectorii ANAF descind la nunți, botezuri și cumetrii. Instituția verifică 80 de societăți, iar participanții nu vor fi vizați
20:24
Inspectorii ANAF descind la nunți, botezuri și cumetrii. Instituția verifică 80 de societăți, iar participanții nu vor fi vizați
EVENIMENT Greșeala care i-a fost fatală mamei ucise cu copilul în brațe. Procedura pe care nu a înțeles-o și care i-ar fi putut salva viața
18:51
Greșeala care i-a fost fatală mamei ucise cu copilul în brațe. Procedura pe care nu a înțeles-o și care i-ar fi putut salva viața
VIDEO Ministrul Transporturilor cere constructorului accelerarea lucrărilor pe A1. MOMENTUL zilei, surprins pe sensul Lugoj-Deva. Care este PLANUL pentru proiectul de 1,82 miliarde lei
18:03
Ministrul Transporturilor cere constructorului accelerarea lucrărilor pe A1. MOMENTUL zilei, surprins pe sensul Lugoj-Deva. Care este PLANUL pentru proiectul de 1,82 miliarde lei
METEO Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie, dar și primele ninsori în zonele joase
18:00
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie, dar și primele ninsori în zonele joase
BREAKING NEWS Dani Mocanu și fratele său au fost prinși în Italia
16:57
Dani Mocanu și fratele său au fost prinși în Italia
ULTIMA ORĂ CSM sesizează Parchetul General împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu. Care sunt acuzațiile
16:39
CSM sesizează Parchetul General împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu. Care sunt acuzațiile
Mediafax
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
Digi24
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații pe TikTok: „Cazul ăsta o să se mușamalizeze 100%”
Cancan.ro
Cum arată Nando și Dani Mocanu după ce au fost prinși în Italia! Ce urmează să se întâmple acum
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Adevarul
Scandal de proporții în fotbalul românesc: mai mulți fotbaliști ar fi pariat prin intermediul unui angajat pe meciurile echipei lor
Mediafax
România are una dintre cele mai scumpe tarife la energia electrică pentru populație din lume
Click
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța”
Digi24
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului
Cancan.ro
BREAKING | Dani Mocanu și Nando au fost prinși! Unde se aflau cei doi infractori dați în urmărire generală
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Dacia Duster după 100.000 km: cât se depreciază SUV-ul preferat al românilor?
Descopera.ro
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Marie Curie la 158 de ani: 15 realizări care au schimbat lumea. Femeia care a descoperit radioactivitatea și a revoluționat știința, salvând milioane de vieți
FLASH NEWS 🚨 Trump amenință BBC cu un proces de 1 miliard de dolari, după ce directorul a demisionat pentru că postul a falsificat declarațiile președintelui S.U.A
20:46
🚨 Trump amenință BBC cu un proces de 1 miliard de dolari, după ce directorul a demisionat pentru că postul a falsificat declarațiile președintelui S.U.A
POLITICĂ USR ATACĂ justiția ca să o apere pe vicepremierul Oana Gheorghiu: „Câte plângeri penale a făcut CSM contra procurorilor” / „O exagerare periculoasă”
20:44
USR ATACĂ justiția ca să o apere pe vicepremierul Oana Gheorghiu: „Câte plângeri penale a făcut CSM contra procurorilor” / „O exagerare periculoasă”
SĂNĂTATE Petrecerile pentru tineri la care se consumă alcool pot contribui la avansarea în carieră, susțin cercetătorii norvegieni
20:44
Petrecerile pentru tineri la care se consumă alcool pot contribui la avansarea în carieră, susțin cercetătorii norvegieni
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 11 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
20:35
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 11 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
ȘTIINȚĂ Emiratele Arabe creează nori artificiali pentru a induce ploile. Experții avertizează: tehnologia poate agrava fenomenele meteo extreme
20:21
Emiratele Arabe creează nori artificiali pentru a induce ploile. Experții avertizează: tehnologia poate agrava fenomenele meteo extreme