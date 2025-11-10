După ce l-a susținut pe Nicușor Dan în campanie, acum Godină șterge pe jos cu Administrația Prezidențială: „Sunteți niște papagali penibili!” De ce l-au înfuriat oamenii președintelui pe polițistul-influencer

Polițistul Marian Godină și-a exprimat indignarea pe pagina de Facebook, după ce președintele Nicușor Dan l-a invitat la Recepția Oficială de la Cotroceni, cu ocazia zilei de 1 Decembrie. Staff-ul președintelui a stârnit revolta lui Godină, după ce l-a anunțat că nu poate veni cu soția sa la eveniment, deși inițial i s-a spus că acest aspect nu ar fi o problemă.

Polițistul Marian Godină pare că nu este dispus să uite faptul că nu a fost invitat la evenimentul de învestire a președintelui Nicușor Dan, deși și-a exprimat susținerea față de acesta în timpul campaniei. Recent, polițistul i-a numit „oportuniști” pe cei care au fost prezenți la evenimentul respectiv, după ce a intrat într-un nou conflict cu Administrația Prezidențială.

„Am postat în urmă cu ceva timp, de fapt la învestirea președintelui Nicușor Dan, despre supărarea mea de a nu fi fost invitat la acea ceremonie. A fost o reacție sinceră și curajoasă, nu mulți în locul meu ar fi avut curajul să își exprime public o astfel de trăire. Oftica mea cea mai mare se trăgea din faptul că oameni din staful lui Nicușor Dan, ca niște adevărați oportuniști, se folosiseră de postări ale mele pentru a le afișa pe ditamai ecranul la un miting al lor. Dacă vreunul dintre cei care citesc asta spune că nu s-ar fi supărat în locul meu, probabil că încă nu sunt eu suficient de matur. Doar că eu știu cât hate mi-am luat și câte reclamații am avut, în timp ce mulți oportuniști se pozau pe acolo și postau pe Facebook”, a transmis Godină.

Marian Godină: „M-am aprins și am început să vorbesc”

Marian Godină a fost invitat la Recepția Oficială de la Cotroceni, cu ocazia zilei de 1 Decembrie și, inițial, i s-a spus că poate veni și alături de soția sa, Georgiana. Polițistul a avut parte de o surpriză extrem de neplăcută, atunci când a fost sunat a doua zi și de staff-ul lui Nicușor Dan și i s-a transmis că nu poate lua parte la eveniment alături de partenera de viață și că acest aspect va trebui „remediat”.

„Aseară, îmi scrie pe whatsapp un domn din staful lui Nicușor Dan (aveam numărul pentru că mă mai sunase și în trecut) și îmi spune că are bucuria să mă invite la Recepția Oficială de la Cotroceni, cu ocazia zilei de 1 Decembrie, adică de Ziua Națională a României.

Nu îi răspund nimic și o întreb pe Georgiana ce să fac. Ea, cunoscându-mă foarte bine, îmi zice să fiu cumpătat, să nu fiu orgolios și că poate ar trebui să merg.

Îi răspund domnului întrebându-l dacă pot merge cu soția mea, iar acesta zice: desigur. Îmi cere CNP-urile, al meu și al soției, pentru SPP și i le dau, fără să-i zic ferm că voi merge.

În seara asta îmi scrie din nou și mă întreabă dacă mă poate suna. Îi zic că da.

Mă sună și începe omul cu ditamai introducerea. Că e o problemă, că el a făcut ieri o excepție spunând că pot merge cu soția, dar că e presiune mare pe lista aceea, iar pentru că ieri mi-a zis că pot veni cu soția, azi trebuie să „remedieze”. Că pot merge doar singur. Exact ăsta a fost cuvântul folosit „să remedieze. Aici m-am cam aprins și am început să vorbesc eu, că până acolo eu ascultasem doar.”, a precizat Godină.

Marian Godină, mesaj pentru staff-ul lui Nicușor: „Să le fie rușine de cât sunt de neghiobi. Și de oportuniști”

Marian Godină a fost teribil de deranjat de exprimarea celor din staff-ul președintelui, referitor la soția sa, a cărei prezență la eveniment ” e văzută ca o greșeală”. Polițistul a lansat o tiradă la adresa personalului din staff-ului lui Nicușor pe care i-a numit: „papagali penibili”, „neghiobi” și „oportuniști”.