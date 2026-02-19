Prima pagină » Știri externe » Polonia a interzis accesul mașinilor fabricate în China în bazele militare, din cauza riscului de spionaj

Polonia a interzis accesul mașinilor fabricate în China în bazele militare, din cauza riscului de spionaj

Ruxandra Radulescu
19 feb. 2026, 16:24, Știri externe
Polonia a interzis accesul mașinilor fabricate în China în bazele militare, din cauza riscului de spionaj

Polonia a interzis accesul vehiculelor fabricate în China în facilitățile militare din cauza temerilor că senzorii și sistemele electronice de la bord ar putea fi utilizați pentru colectarea de date sensibile, scrie News.ro.

Armata a precizat că astfel de vehicule pot fi totuși admise în anumite locații securizate dacă funcțiile specificate sunt dezactivate și dacă sunt respectate măsurile suplimentare de protecție prevăzute de regulile fiecărei facilități

Pentru a limita riscul expunerii informațiilor confidențiale, militarii au interzis și conectarea telefoanelor de serviciu la sistemele multimedia (infotainment) ale mașinilor produse în China,

Restricțiile nu se aplică locațiilor militare accesibile publicului, precum spitale, clinici, biblioteci, parchete sau cluburi de garnizoană.

Armata poloneză a subliniat că măsurile au caracter preventiv și sunt aliniate practicilor utilizate de membrii NATO și de alți aliați pentru a asigura standarde ridicate de protecție a infrastructurii de apărare.

Chinezii, interziși în SUA: Dealerii americani blochează accesul mărcilor auto din China Dacă Europa a încercat să limiteze accesul producătorilor auto chinezi cu ajutorul tarifelor vamale, în America situația este mult mai agresivă.

Asociația Națională a Dealerilor Auto a anunțat că interzice participarea chinezilor la saloanele auto.

„Un consiliu format din 65 de dealeri a fost de acord ca NADA să continue să țină producătorii chinezi în afara acestei țări”, a anunțat Mike Stanton, șeful Asociației Naționale a Dealerilor Auto, într-o conferință.

El a explicat că nu vor putea interzice unei companii specializate în comerțul cu mașini să semneze un contract cu o companie chineză, dar cei care o fac nu vor mai fi agreați în asociație.

„Este rău pentru industria noastră, pentru țara noastră, pentru consumatori”, a mai spus șeful NADA.

De ce este important Asociația dealerilor este o organizație extrem de puternică și include companii precum Penske Automotive, AutoNation sau Lithia Motors, care au cifre de afaceri anuale de peste 30 de miliarde dolari și controlează rețelele de showroom-uri ale celor mai mari mărci de pe piață, ale grupurilor GM, Ford, Stellantis, Toyota, VW Group sau Hyundai.

Practic, 99% din vânzările de automobile din SUA se fac prin rețelele membrilor NADA și orice decizie a constructorilor auto este de obicei validată de dealeri.

De asemenea interesant Acest lucru a condus, de exemplu, la conflictul dintre VW Group și dealerii său, odată cu decizia de a vinde doar online mașinile mărcii Scout, considerată independentă, fără a apela la rețeaua de dealeri VW.

NADA a dat în judecată VW Group și mai multe procese se derulează în tribunale din câteva state ale SUA. Intrarea chinezilor pe piața din China este văzută diferit de politicieni.

Donald Trump este deschis unor investiții ale chinezilor, dacă acestea vor însemna producția de automobile în fabrici locale, dar se opune tranșant importurilor de mașini din China, prin aplicarea de tarife foarte mari. În acest moment, cu un tarif vamal de 100%, niciun producător nu are șanse să vândă mașini la prețuri competitive.

FOTO: Envato

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Cu cine s-a văzut Nicușor Dan înainte de începerea Consiliului Păcii. Galerie FOTO
17:38
Cu cine s-a văzut Nicușor Dan înainte de începerea Consiliului Păcii. Galerie FOTO
ULTIMA ORĂ Donald Trump i-a greșit funcția lui Nicușor Dan. L-a numit “premierul României”
16:56
Donald Trump i-a greșit funcția lui Nicușor Dan. L-a numit “premierul României”
EXCLUSIV Președintele Nicușor Dan s-a văzut cu președintele Donald Trump înainte de începerea Consiliului Păcii. Nicușor Dan a primit o șapcă roșie. Cu câteva minute înainte de începerea ședinței, a apărut cu ea în tribună
16:50
Președintele Nicușor Dan s-a văzut cu președintele Donald Trump înainte de începerea Consiliului Păcii. Nicușor Dan a primit o șapcă roșie. Cu câteva minute înainte de începerea ședinței, a apărut cu ea în tribună
LIVE Prima imagine cu Nicușor Dan și Trump la Consiliul Păcii. Trump: „Vom face pace, indiferent de cost”/ JD Vance: SUA lucrează pentru un viitor mai luminos pentru Gaza”
15:50
Prima imagine cu Nicușor Dan și Trump la Consiliul Păcii. Trump: „Vom face pace, indiferent de cost”/ JD Vance: SUA lucrează pentru un viitor mai luminos pentru Gaza”
ARMATĂ Calcule complicate pentru Iran. Forțele navale și aeriene ale SUA, poziționate strategic în Orientul Mijlociu. Army Recognition: „Una dintre cele mai mari concentrări regionale de forțe din ultimii ani”
15:15
Calcule complicate pentru Iran. Forțele navale și aeriene ale SUA, poziționate strategic în Orientul Mijlociu. Army Recognition: „Una dintre cele mai mari concentrări regionale de forțe din ultimii ani”
CONTROVERSĂ O prezentatoare TV a băut înainte de un live de la Jocurile Olimpice. Femeia și-a cerut scuze, iar imaginile cu ea au ajuns virale 
12:05
O prezentatoare TV a băut înainte de un live de la Jocurile Olimpice. Femeia și-a cerut scuze, iar imaginile cu ea au ajuns virale 
Mediafax
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
Digi24
Alertă în Marea Britanie. Cum acționează bandele de infractori din România și Albania care au terorizat cartierele rezidențiale
Cancan.ro
Câți bani au primit eliminații Oase și Maria Pitică, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni la Power Couple
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Miza de la Washington. Poate participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii să spele imaginea democrației române după anularea alegerilor?
Mediafax
Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea Consiliului Păcii
Click
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
Digi24
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
Cancan.ro
Cătălin Măruță a dat lovitura, după plecarea de la Pro TV! S-a întâmplat în doar 60 de minute
Ce se întâmplă doctore
Recunoști băiatul din imagine? Celebrul jurnalist a dispărut din lumina reflectoarelor acum mulți ani
Ciao.ro
Vedetele din România, surprinse în zăpadă. Unele au pus mâna pe lopată, altele s-au distrat în ger
Promotor.ro
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
Descopera.ro
Mormântul pierdut al Cleopatrei, posibil găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Funcționează sau nu gândirea pozitivă? Iată ce spune un psiholog!
EXCLUSIV Doru Bușcu dezvăluie că i-a dat un mesaj Oanei Țoiu, înainte de vizita în SUA. Ce a vrut să îi transmită jurnalistul
17:40
Doru Bușcu dezvăluie că i-a dat un mesaj Oanei Țoiu, înainte de vizita în SUA. Ce a vrut să îi transmită jurnalistul
FLASH NEWS Nicușor Dan a publicat o poză „oficială” cu Donald Trump, de fapt o captură foto a ecranului unui televizor care transmite live evenimentul
17:26
Nicușor Dan a publicat o poză „oficială” cu Donald Trump, de fapt o captură foto a ecranului unui televizor care transmite live evenimentul
ULTIMA ORĂ Transmisia oficială a Cotroceniului, de la Consiliul Păcii, nu este tradusă şi în limba română
17:12
Transmisia oficială a Cotroceniului, de la Consiliul Păcii, nu este tradusă şi în limba română
REACȚIE Nazare îl contrazice pe Câciu: „Dobânda la care se împrumută România a coborât spre aproximativ 6,4% pe an, cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani”
16:59
Nazare îl contrazice pe Câciu: „Dobânda la care se împrumută România a coborât spre aproximativ 6,4% pe an, cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani”
EXCLUSIV Doru Bușcu, exasperat de ritmul lui Nicușor Dan: Ce dracu face când ajunge la serviciu?
16:49
Doru Bușcu, exasperat de ritmul lui Nicușor Dan: Ce dracu face când ajunge la serviciu?
FLASH NEWS Ilie Bolojan a discutat cu sindicatele din Energie. Ce promisiuni le-a făcut premierul
16:35
Ilie Bolojan a discutat cu sindicatele din Energie. Ce promisiuni le-a făcut premierul

Cele mai noi

Trimite acest link pe