Polonia a interzis accesul mașinilor fabricate în China în bazele militare, din cauza riscului de spionaj

Polonia a interzis accesul vehiculelor fabricate în China în facilitățile militare din cauza temerilor că senzorii și sistemele electronice de la bord ar putea fi utilizați pentru colectarea de date sensibile, scrie News.ro.

Armata a precizat că astfel de vehicule pot fi totuși admise în anumite locații securizate dacă funcțiile specificate sunt dezactivate și dacă sunt respectate măsurile suplimentare de protecție prevăzute de regulile fiecărei facilități

Pentru a limita riscul expunerii informațiilor confidențiale, militarii au interzis și conectarea telefoanelor de serviciu la sistemele multimedia (infotainment) ale mașinilor produse în China,

Restricțiile nu se aplică locațiilor militare accesibile publicului, precum spitale, clinici, biblioteci, parchete sau cluburi de garnizoană.

Armata poloneză a subliniat că măsurile au caracter preventiv și sunt aliniate practicilor utilizate de membrii NATO și de alți aliați pentru a asigura standarde ridicate de protecție a infrastructurii de apărare.

Chinezii, interziși în SUA: Dealerii americani blochează accesul mărcilor auto din China Dacă Europa a încercat să limiteze accesul producătorilor auto chinezi cu ajutorul tarifelor vamale, în America situația este mult mai agresivă.

Asociația Națională a Dealerilor Auto a anunțat că interzice participarea chinezilor la saloanele auto.

„Un consiliu format din 65 de dealeri a fost de acord ca NADA să continue să țină producătorii chinezi în afara acestei țări”, a anunțat Mike Stanton, șeful Asociației Naționale a Dealerilor Auto, într-o conferință.

El a explicat că nu vor putea interzice unei companii specializate în comerțul cu mașini să semneze un contract cu o companie chineză, dar cei care o fac nu vor mai fi agreați în asociație.

„Este rău pentru industria noastră, pentru țara noastră, pentru consumatori”, a mai spus șeful NADA.

De ce este important Asociația dealerilor este o organizație extrem de puternică și include companii precum Penske Automotive, AutoNation sau Lithia Motors, care au cifre de afaceri anuale de peste 30 de miliarde dolari și controlează rețelele de showroom-uri ale celor mai mari mărci de pe piață, ale grupurilor GM, Ford, Stellantis, Toyota, VW Group sau Hyundai.

Practic, 99% din vânzările de automobile din SUA se fac prin rețelele membrilor NADA și orice decizie a constructorilor auto este de obicei validată de dealeri.

De asemenea interesant Acest lucru a condus, de exemplu, la conflictul dintre VW Group și dealerii său, odată cu decizia de a vinde doar online mașinile mărcii Scout, considerată independentă, fără a apela la rețeaua de dealeri VW.

NADA a dat în judecată VW Group și mai multe procese se derulează în tribunale din câteva state ale SUA. Intrarea chinezilor pe piața din China este văzută diferit de politicieni.

Donald Trump este deschis unor investiții ale chinezilor, dacă acestea vor însemna producția de automobile în fabrici locale, dar se opune tranșant importurilor de mașini din China, prin aplicarea de tarife foarte mari. În acest moment, cu un tarif vamal de 100%, niciun producător nu are șanse să vândă mașini la prețuri competitive.

