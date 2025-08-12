Marius Budăi, IMPOZITAREA progresivă, colacul de salvare al românilor: „Venituri la buget mai mari decât Pachetul 1 și Pachetul 2 de măsuri Bolojan”

Marius Budăi, fostul ministru al Muncii, a transmis că introducerea impozitării progresive ar genera venituri suplimentare de aproximativ 59 de miliarde de lei pe an, comparativ cu măsurile introduse de premierul Bolojan, ce ar rezulta în mai puțin de jumătate din sumă, mai exact 25 de miliarde de lei anual. De asemenea, acesta s-a declarat în favoarea impozitării progresive, aplicată în „toate țările dezvoltate din Uniunea Europeană”.

Marius Budăi a transmis, într-un mesaj pe Facebook, că măsurile de austeritate din Pachetul I și II impuse de Guvernul Bolojan aduce venituri la bugetul de stat mult mai mici decât impozitarea progresivă. Deputatul PSD a criticat partidele de dreapta care, prin susținerea cotei unice „iau câte 100-200 de lei de la seniori, de la mame care își cresc copiii, de la gravide sau lăuze care își cresc copiii și de la veteranii de război”

„Impactul impozitării progresive +59 miliarde de lei anual!

Impactul Pachetului 1 de măsuri +10,75 miliarde de lei (pentru perioada august-decembrie 2025)/25 miliarde de lei anual! În toate țările dezvoltate din Uniunea Europeană (Germania, Franța, Luxemburg, Belgia, Austria, Malta, Italia, etc) se aplică cu succes impozitarea progresivă, în România partidele de dreapta se încăpățânează să mențină Cota unică și iau câte 100-200 de lei de la seniori, de la mame care își cresc copiii, de la gravide sau lăuze care își cresc copiii și de la veteranii de război.”, a declarat Marius Budăi.

„Cota unică nu face altceva decât să majoreze decalajele din societate”

Marius Budăi a precizat că potrivit scenariului prezentat de EUROMOD, „s-ar permite chiar revenirea tuturor celorlalte taxe la nivelul anterior”.

„Impozitarea progresivă asigură venituri în plus la buget mai mari decât Pachetul 1 și Pachetul 2 de măsuri Bolojan. Cota unică nu face altceva decât să majoreze decalajele din societate. În scenariul prezentat de EUROMOD, în analiza sa pentru Comisia Europeană, cu o creștere de 2 pp la cei cu venituri peste medie s-ar permite chiar revenirea tuturor celorlalte taxe la nivelul anterior. Deci, plătești un 12% la venit, dar nu mai plătești TVA de 21%, ci de 19%, nu mai plătești impozit pe dividende de 16% ci de 10%, nu mai plătești CASS la pensiile de peste 3.000 de lei.

Cota unică nu face altceva decât să majoreze decalajele din societate. Inegalitățile economice se vor accentua. Cei săraci devin tot mai vulnerabili, iar cei bogați își sporesc averea. Este timpul ca România să nu mai meargă pe contrasens cu restul țărilor dezvoltate din Uniunea Europeană și să aplicăm impozitarea progresivă, oricum, la asta vom ajunge!”