Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a dezvăluit care este LEGUMA pe care nu o consumă niciodată și a explicat motivul. În schimb, românii o adoră

Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a dezvăluit, în cadrul podcastului „Fain & Simplu” care este singura legumă pe care nu o consumă niciodată, chiar dacă are multe beneficii pentru creier și se numără printre preferatele românilor.

În schimb, încearcă să compenseze cu beneficiile altor legume. Așadar, celebrul medic a recunoscut că singura legumă de care se ferește cât de mult poate este usturoiul, dar nu pentru că nu ar fi benefic, ci pentru că lui îi provoacă anumite probleme.

„Sunt trei alimente foarte benefice pentru creier. Toate vegetalele, toate fructele și toate semințele. Pentru creier, în plus, este usturoiul, busuiocul și pătrunjelul. Consum foarte puțin usturoi, deoarece îmi provoacă arsuri la stomac, dar știu că face foarte bine. Este dovedit faptul că usturoiul curăță arterele”, a precizat acesta.

Potrivit acestuia, lista alimentelor benefice creierului este mult mai lungă, iar pentru a-i oferi acestui organ tot ce are nevoie, el recomandă consumul de cafea și ciocolată, însă, în doze moderate, fiind benefice pentru a menține celula nervoasă în funcțiune.

În schimb, la popul opus, există și alimente care nu fac decât să afecteze buna funcționare a creierului, iar pe unele dintre acestea mulți români le consumă, fără să își dea seama cât de nocive pot fi. Este vorba despre alimentele grase, prăjite sau procesate.