Mesaj de la Dan Negru de Ziua Vârstnicilor: E ziua celor 4 milioane! Îi umilim, le tăiem dreptul la pensie și medicamente, îi speriem cu Breaking News

Dan Negru, fostul prezentator de la „Next Star”, „Ghiceste Vârsta”, „Te pui cu blondele?”, „Batem Palma” , „Plasa de Stele”, „Demascarea”, „Câștigi în 60 de minute”, „Jocul Cuvintelor”, „Tu Urmezi!”. „The Floor”, „Ziua Judecății”, și „Ciao Darwin”, a postat un mesaj de „Ziua Vârstnicilor”.

„Sunt la TV din secolul trecut. Show-uri, audiențe, recorduri… Mereu în schimbare – dacă la 50 ești la fel ca la 20, ai trăit 30 de ani degeaba”, este expresia realizatorului TV.

„România e o țară a bătrânilor, dar nu e pentru bătrâni. Mi-a venit în minte asta când am văzut că azi e Ziua Internațională a Vârstnicilor! Televiziunile îi sperie în fiecare zi, deși doar ei, bătrânii, se mai uită la ele. Îi sperie cu război, crize, viruși, drone, cutremure…Mama are 80 de ani și, atunci când îi cumpăr vreo eșarfă mai colorată, îmi răspunde că e prea fistichie pentru vârsta ei. Uitați-vă, în vacanțe, la bătrânii altora — îmbrăcați strident, savurând piña colada pe șezlonguri…România are 4 milioane de oameni de peste 65 de ani!”, a afirmat Dan Negru, care susține că unii bătrâni chiar par mai „tineri” decât milenialii.

„Chiar și cei care au familii sunt, de fapt, abandonați de societate, neglijați și considerați inutili. Aveam 37 de ani când, într-o ședință, unul dintre șefii televiziunii unde lucram a sugerat în plen că e nevoie de un prezentator mai tânăr pentru Revelion. Aveam 37 de ani…”, a dezvăluit Dan Negru.

„Robert Redford a murit zilele trecute la 89 și vârsta i-a fost aplaudată. Gică Petrescu a murit la 91 și, în ultimii douăzeci de ani ai vieții lui, vârsta îi era subiect de bancuri…”, a spus prezentatorul.

Dan Negru spune că bătrânii din România își serbează ziua, într-o țară în care guvernul Bolojan le taie dreptul la medicamente, la pensii și la viață, iar presa îi panichează numai cu știri despre războaie, crize și pandemii.

„Azi e ziua oficială a celor 4 milioane!Îi umilim, le tăiem dreptul la viață, la pensie, la medicamente; îi speriem cu „breaking news” la televizor. ”

„Noi suntem ăia care punem riduri pe sufletele lor, fără să știm că, acuși, ne vine rândul. Tic-tac, tic-tac…”, a concluzionat Dan Negru.

Sursa Foto: Dan Negru, Facebook

