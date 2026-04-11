Mesaje de Paște. Cele mai frumoase urări și felicitări pe care le poți trimite apropiaților

Cel mai frumos este ca după Înviere să suni oamenii care îți sunt dragi, care din păcate nu-ți sunt alături. De obicei îi numeri pe degete. Dar telefonul poate avea sute de numeree, în funcție și de meserie. În asfel de cazuri, telefonul bibăie sau vibrează în disperare. Dacă să iei agenda cu obligații la mână, te prinde Crăciunul. Așa că avem WhatsApp ori Facebook care au tacâmul complet de urări pentru toate și toți, comprimă Mediafax. Evident, nu urezi, bifezi.