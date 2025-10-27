Prima pagină » Actualitate » Mesajul Majestății Sale Margareta la aniversarea a 140 de ani de la recunoașterea BISERICII Ortodoxe Române: „Sunt mândră de prezentul românesc”

Mihai Tănase
27 oct. 2025, 10:01, Actualitate
Majestatea Sa Margareta / Sursa: Casa Majestății Sale

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, a transmis un mesaj cu ocazia aniversării a 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române și a 100 de ani de la ridicarea acesteia la rang de Patriarhie. Custodele Coroanei a vorbit despre legătura istorică și spirituală dintre Coroană și Biserică, evocând exemplul regilor Carol I, Ferdinand I și Mihai I.

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, a transmis un mesaj emoționant duminică, cu prilejul dublei aniversări a Bisericii Ortodoxe Române, 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei și 100 de ani de la ridicarea la rang de Patriarhie.

Strânsa relație dintre Casa Regală și Biserica Ortodoxă Română

În mesajul său, Majestatea Sa a rememorat momentele istorice care au definit relația strânsă dintre Casa Regală și Biserica Ortodoxă Română.

„Aniversăm 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, în timpul Regelui Carol I și al Mitropolitului Primat Calinic, la 25 aprilie 1885. Regele Carol I a avut istorica responsabilitate de a domni pe timpul păstoririi a șase Mitropoliți Primați ai României, Nifon, Calinic, Iosif, Ghenadie, Atanasie și Conon. O lungă și rodnică epocă din viața Națiunii noastre, căreia îi datorăm ceea ce suntem astăzi”, a spus Custodele Coroanei.

Majestatea Sa a făcut, de asemenea, referire la împlinirea a 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie, în timpul domniei Regelui Ferdinand I și al Patriarhului Miron Cristea.

„De asemenea, omagiem împlinirea 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie, în timpul domniei Regelui Ferdinand I şi al Patriarhului Miron, la 4 februarie 1925. Regele Ferdinand Întregitorul a trăit fericita zi de a vedea România victorioasă în Primul Război Mondial, pe cea a împlinirii Marii Uniri, dar şi fericita zi în care Biserica Ortodoxă naţională a fost ridicată la rang de Patriarhie. Iar relaţia strânsă, instituţională şi personală, a suveranului cu patriarhul Miron Cristea a însemnat mult pentru societatea, pentru spiritualitatea şi pentru unitatea românească”, a mai spus Majestatea Sa Margareta.

Custodele Coroanei a participat, tot duminică, la sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale, eveniment pe care l-a descris drept „o dovadă a biruinței unor valori naționale și a legăturii de 160 de ani dintre Casa Regală și Biserica Ortodoxă”.

„Admir profund faptul că, deşi în vremuri grele, strămoşii mei Carol I şi Ferdinand I au găsit puterea şi chibzuinţa de a se gândi, ani de-a rândul, la ridicarea unei catedrale naţionale la Bucureşti. Paşii instituţionali făcuţi de ei nu au putut fi urmaţi de Regii Carol al II-lea şi Mihai I, din cauza tragediilor secolului al XX-lea, dar au dat roade peste timp, în anii noştri.

