Mesajul Majestății Sale Margareta la aniversarea a 140 de ani de la recunoașterea BISERICII Ortodoxe Române: „Sunt mândră de prezentul românesc”

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, a transmis un mesaj cu ocazia aniversării a 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române și a 100 de ani de la ridicarea acesteia la rang de Patriarhie. Custodele Coroanei a vorbit despre legătura istorică și spirituală dintre Coroană și Biserică, evocând exemplul regilor Carol I, Ferdinand I și Mihai I.

„Regele Mihai, tatăl meu, a avut parte de o lungă viaţă, în care a putut conlucra cu patru Patriarhi ai României, în ani nu tocmai uşori, Patriarhii Miron, Nicodim, Teoctist şi Daniel. Sunt mândră de prezentul românesc, în care legătura dintre Coroană şi Biserică este tot atât de statornică precum oricând. Sunt, de asemenea, plină de speranţă pentru viitor, în care societatea românească va găsi dreapta balanţă între modernitate şi credinţă, între prosperitate, libertate şi păstrarea identităţii naţionale”, a afirmat Custodele Coroanei, potrivit News.ro.

Strânsa relație dintre Casa Regală și Biserica Ortodoxă Română

În mesajul său, Majestatea Sa a rememorat momentele istorice care au definit relația strânsă dintre Casa Regală și Biserica Ortodoxă Română.

„Aniversăm 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, în timpul Regelui Carol I și al Mitropolitului Primat Calinic, la 25 aprilie 1885. Regele Carol I a avut istorica responsabilitate de a domni pe timpul păstoririi a șase Mitropoliți Primați ai României, Nifon, Calinic, Iosif, Ghenadie, Atanasie și Conon. O lungă și rodnică epocă din viața Națiunii noastre, căreia îi datorăm ceea ce suntem astăzi”, a spus Custodele Coroanei.

Majestatea Sa a făcut, de asemenea, referire la împlinirea a 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie, în timpul domniei Regelui Ferdinand I și al Patriarhului Miron Cristea.

„De asemenea, omagiem împlinirea 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie, în timpul domniei Regelui Ferdinand I şi al Patriarhului Miron, la 4 februarie 1925. Regele Ferdinand Întregitorul a trăit fericita zi de a vedea România victorioasă în Primul Război Mondial, pe cea a împlinirii Marii Uniri, dar şi fericita zi în care Biserica Ortodoxă naţională a fost ridicată la rang de Patriarhie. Iar relaţia strânsă, instituţională şi personală, a suveranului cu patriarhul Miron Cristea a însemnat mult pentru societatea, pentru spiritualitatea şi pentru unitatea românească”, a mai spus Majestatea Sa Margareta.

Custodele Coroanei a participat, tot duminică, la sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale, eveniment pe care l-a descris drept „o dovadă a biruinței unor valori naționale și a legăturii de 160 de ani dintre Casa Regală și Biserica Ortodoxă”.