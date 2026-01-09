Meseria respectabilă de pe vremea lui Ceaușescu, dar care a dispărut de tot în România în 2026

Pe vremea aceea nu neapărat ceușistă, apa minerală era un lux sau se găsea greu, așa că majoritatea oamenilor foloseau sifoane. Sifonarul era omul care deținea un mic atelier (de multe ori un chioșc de cartier) unde „încărca” buteliile de sticlă cu apă sub presiune și dioxid de carbon.

De ce a dispărut? Apariția PET-urilor: După Revoluție, piața a fost invadată de sucuri și apă minerală la sticle de plastic ieftine și ușor de transportat.

Tehnologia: Ritualul de a merge cu plasa de sifoane la „umplut” a devenit ineficient și demodat. Termenul de sifonar, peiorativ, se referea și la delatorii/colaboratorii Miliției sau Securității comuniste, sau pur și simplu la pârâciosul abject, a nu se cofunda…