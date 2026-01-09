Prima pagină » Actualitate » Meseria respectabilă de pe vremea lui Ceaușescu, dar care a dispărut de tot în România în 2026

Meseria respectabilă de pe vremea lui Ceaușescu, dar care a dispărut de tot în România în 2026

09 ian. 2026, 16:25, Actualitate
Meseria respectabilă de pe vremea lui Ceaușescu, dar care a dispărut de tot în România în 2026

Pe vremea aceea nu neapărat ceușistă, apa minerală era un lux sau se găsea greu, așa că majoritatea oamenilor foloseau sifoane. Sifonarul era omul care deținea un mic atelier (de multe ori un chioșc de cartier) unde „încărca” buteliile de sticlă cu apă sub presiune și dioxid de carbon.

De ce a dispărut? Apariția PET-urilor: După Revoluție, piața a fost invadată de sucuri și apă minerală la sticle de plastic ieftine și ușor de transportat.

Tehnologia: Ritualul de a merge cu plasa de sifoane la „umplut” a devenit ineficient și demodat. Termenul de sifonar, peiorativ, se referea și la delatorii/colaboratorii Miliției sau Securității comuniste, sau pur și simplu la pârâciosul abject, a nu se cofunda…

Alte meserii dispărute

  • Dactilografa: Batea texte la mașina de scris în instituții. A fost înlocuită de computere.
    Tăietorul de gheață: Înainte de frigiderele moderne, tăia blocuri de gheață din lacuri pentru a fi folosite în „ghiațare”.
  • Ascuțitorul de cuțite, sau tocilarul: Mergea prin cartiere și striga, având un aparat mobil pe care ascuțea unelte.
  • Lăptarul: Cel care lăsa sticlele de lapte la ușa blocului sau la centrele de colectare dis-de-dimineață.

Recomandarea autorului: Meserii dispărute care astăzi par ciudate, dar altădată erau esențiale. Rolul lor în viața de zi cu zi

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE „Hoțul cu Porsche”: Român, acuzat că a jefuit 10 supermarketuri într-o singură zi. Ce metodă folosea
17:38
„Hoțul cu Porsche”: Român, acuzat că a jefuit 10 supermarketuri într-o singură zi. Ce metodă folosea
SĂNĂTATE Opt noi decese din cauza gripei, în ultima săptămână. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Constanţa şi Prahova
17:35
Opt noi decese din cauza gripei, în ultima săptămână. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în Bucureşti şi în judeţele Cluj, Constanţa şi Prahova
UTILE Te trezești în mijlocul nopții? Iată ce problemă de sănătate s-ar putea să ai
17:34
Te trezești în mijlocul nopții? Iată ce problemă de sănătate s-ar putea să ai
UTILE Cine are obligația să curețe gheața și zăpada de pe trotuare. Amenzi de până la 500 de lei. Ce prevede legea în România
17:17
Cine are obligația să curețe gheața și zăpada de pe trotuare. Amenzi de până la 500 de lei. Ce prevede legea în România
ACTUALITATE Un apel venit de la sute de kilometri a salvat o femeie din Craiova bătută de soţ
17:09
Un apel venit de la sute de kilometri a salvat o femeie din Craiova bătută de soţ
UTILE Cele mai eficiente trucuri pentru a te încălzi în zilele foarte reci și a evita problemele de sănătate. Recomandările specialiștilor
16:59
Cele mai eficiente trucuri pentru a te încălzi în zilele foarte reci și a evita problemele de sănătate. Recomandările specialiștilor
Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Digi24
Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de zăpadă cu o mașină cu anvelope de vară
Cancan.ro
Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Click
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Digi24
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
Cancan.ro
Dorian Popa riscă să meargă la ÎNCHISOARE! Vești proaste pentru influencer la început de 2026
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Pauza de prânz de la birou nu trebuie ocolită. Iată de ce
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan cere reexaminarea legii privind fondurile europene. Președintele susține că „nu respectă bicameralismul parlamentar”
17:54
Nicușor Dan cere reexaminarea legii privind fondurile europene. Președintele susține că „nu respectă bicameralismul parlamentar”
FLASH NEWS Tânărul moldovean, ucis în stil mafiot în Italia, a fost terorizat cu mesaje de amenințare înainte de crimă
17:46
Tânărul moldovean, ucis în stil mafiot în Italia, a fost terorizat cu mesaje de amenințare înainte de crimă
FLASH NEWS Pasionat de McDonald’s, Trump spune că „probabil ar trebui” să ia medicamente ca să mai slăbească un pic. Președintele SUA are 102 kg
17:34
Pasionat de McDonald’s, Trump spune că „probabil ar trebui” să ia medicamente ca să mai slăbească un pic. Președintele SUA are 102 kg
ULTIMA ORĂ Jacques Moretti, managerul barului distrus de un incendiu în Crans-Montana, a fost reținut. Soția sa rămâne deocamdată liberă
17:07
Jacques Moretti, managerul barului distrus de un incendiu în Crans-Montana, a fost reținut. Soția sa rămâne deocamdată liberă
EDUCAȚIE Ministerul Educației a publicat ordinul care aprobă programa de liceu în anul școlar 2026-2027
16:54
Ministerul Educației a publicat ordinul care aprobă programa de liceu în anul școlar 2026-2027
ENERGIE Donald Trump îi cheamă la Casa Albă pe magnații petrolului ca să-i convingă să investească în Venezuela, dar aceștia evită angajamentele ferme
16:40
Donald Trump îi cheamă la Casa Albă pe magnații petrolului ca să-i convingă să investească în Venezuela, dar aceștia evită angajamentele ferme

Cele mai noi

Trimite acest link pe