06 ian. 2026, 10:49, Actualitate
Tehnologia și automatizarea au făcut să dispară meserii indispensabile comunităților și societății în ansamblu. În mileniul trei ele pot părea exotice sau chiar ridicole. Unde sunt omul sandviș, publicitar cu două  picioare, geamgiul  ambulant, centralista sau omul deșteptător? Dispariția lor nu a fost cauzată de lipsa de utilitate, ci de evoluția tehnologică. Evident, multe alte ocupații/corvoade vor dispărea în curând, datorită AI.

Una dintre cele mai cunoscute astfel de ocupații este cea de trezitor public. În orașele industriale, mii de muncitori începeau programul foarte devreme, iar ceasurile deșteptătoare nu erau accesibile. Trezitorii erau plătiți să bată în ferestrele clienților la o oră fixă, asigurându-se că aceștia nu întârzie la serviciu. Meseria a dispărut odată cu apariția ceasurilor mecanice ieftine și, mai târziu, a alarmelor electronice.

Aprinzătorul de felinare era o prezență obișnuită în orașele iluminate cu gaz. Acesta aprindea seara lămpile stradale și le stingea dimineața. Funcționarea iluminatului public depindea complet de această activitate, iar lipsa ei ar fi lăsat orașele în întuneric. Electricitatea a făcut această meserie inutilă într-un timp relativ scurt.

Cititorul din fabrici și telefonista

O altă ocupație astăzi greu de imaginat este cititorul din fabrici. Muncitorii petreceau ore întregi făcând aceeași operațiune, iar angajatorii sau colectivele plăteau o persoană care să citească ziare, cărți sau informații utile. Scopul era menținerea atenției și reducerea oboselii psihice. Radioul și, ulterior, căștile audio au eliminat nevoia acestei meserii.

Telefonista a fost esențială în primele decenii ale telefoniei. Fiecare apel era realizat manual prin conectarea cablurilor într-un panou central. Telefonistele gestionau simultan sute de apeluri și aveau responsabilitatea de a menține rețeaua funcțională. Automatizarea centralelor telefonice a dus la dispariția completă a acestei ocupații.

Prinderea șobolanilor, o ocupație demnă

Vânătorul de șobolani era o meserie comună în orașele aglomerate, unde rozătoarele reprezentau un pericol major pentru sănătatea publică. Acești lucrători erau angajați de autorități sau de proprietari pentru a controla populația de dăunători. Dezvoltarea sistemelor moderne de igienă și a serviciilor specializate a făcut această activitate redundantă.

Toate aceste meserii arată că valoarea unei ocupații depinde de perioada în care există. Activități care astăzi par inutile sau ciudate au fost, în trecut, răspunsuri firești la probleme reale. Chiar dacă au dispărut, ele rămân dovezi ale felului în care societatea a găsit soluții și s-a adaptat în timp la nevoile sale.

